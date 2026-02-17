Лайфстайл:

Норвежецът, който избухна с 4 златни медала в Милано/Кортина и стана най-титулуваният олимпиец в историята

Норвежкият хегемон в ски бягането Йоханес Клаебо унищожи конкуренцията за пореден път по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Този път неговата доминация бе дори по-впечатляваща. Клаебо е известен с това, че е напълно недостижим в спринта, но сега наложи хегемонията си и в останалите дисциплини, за да спечели впечатляващите четири олимпийски титли в рамките само на Зимните игри 2026.

Йоханес Клаебо спечели 4 златни медала в Милано/Кортина

Клаебо е най-титулуваният олимпиец на Игрите в Милано/Кортина, като оставя зад себе си швейцареца Франьо фон Алмен, който се състезава в алпийските ски и има три златни медала. На трета позиция по медали във временното класиране е друг норвежки състезател - Анна Одине Стрьом, която се състезава в ски скоковете и има две златни отличия и едно сребро. Със същите отличия е и шведката Фрида Карлсон, но в ски бягането.

Йоханес Клаебо

Клаебо има общо 9 олимпийски титли - повече от всеки друг зимен олимпиец в цялата история

С добавените четири златни медала към колекцията си Клаебо се превърна и в най-титулувания олимпиец в историята на зимните олимпийски игри сред всички спортове. Той има цели 9 олимпийски титли - 3 от Пьонгчанг 2018, 2 от Пекин 2022 и 4 от Милано/кортина 2026. Освен това той има и бронзов медал и сребърен медал от Игрите в Пекин. Клаебо е и най-младият олимпийски шампион в ски бягането - едва на 21 години, още в дебюта си.

Доминацията на Клаебо е видима и на световни първенства, където има впечатляващите 15 световни титли. Той е по петите на рекорда на норвежката ски бегачка Марит Бьорген, която има 18 световни титли. През годините Клаебо показа, че не е само спринтов специалист, но може да се представя на най-високо ниво и в по-дългите дистанции - видимо и от представянето му в Милано/Кортина.

Иначе Клаебо живее в Тронхайм, като баща му е негов мениджър, а дядо му - негов треньор. Брат му пък му помага за публикуването на влогове, които се радват на голям интерес в YouTube.

