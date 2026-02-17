Владимир Илиев се сбогува с Олимпийските игри, Благой Тодев пак заговори за отказване

Ветеранът Владимир Илиев официално се сбогува със Зимните олимпийски игри, след като завърши последния си старт в Милано/Кортина. Той бе част от мъжката ни щафета, която записа второто си най-силно класиране в историята. Илиев смята, че след 20 години в биатлона е време да се оттегли от олимпийската сцена, като счита за положително това, че дори и на 38-годишна възраст е в много добра физическа форма.

Владимир Илиев приключи олимпийската си кариера след 5 участия

„Ако трябва да гледам позитивно, ще запомня последния ми старт на Олмипийски игри с добрата ми физическа форма. Днес отново показах, че съм подготвен. Виждах голяма група пред мен, но с твърде силното ми желание да ги настигна прибързах с някои неща на стрелбището и отново там не се получи. Не мога да анализирам сега защо тук не ми се получи стрелбата, поне в един от стартовете. Но това е биатлонът, няколко грешки и отиваш назад. Смятам, че се представих достойно на щафетата и в моя последен старт на Олимпиада", заяви Илиев.

Владо записа пето поредно олимпийско участие, с което се изравни с рекордьорката на страната за зимни Игри Евгения Раданова, която има три отличия на Олимпиада в шоттрека. "20 години в биатлона не са малко, но в спорта доста бързо минават. Щастлив съм, че бях здрав и успях да участвам тук. Имах желание да се представя по-добре, да вляза в топ 10, но в спорта не винаги се случват нещата така, както ги плануваме", коментира Илиев, който има европейска титла и сребро от световно първенство.

Владо може да продължи състезателната си кариера и отвъд този сезон, но няма да прави нов олимпийски цикъл

"Не мога да отговоря дали прекратявам кариерата си. Имам сили, чувствам се добре. Всичко зависи от семейното ми положение, от моята дъщеря, от Милена (Тодорова). Ще обсъдим нещата след сезона, когато малко си изчистим главите и ще видим в каква посока ще продължим и двамата. За мен най-важно е семейството. За да бъде едно семейство здраво трябва да бъде винаги заедно, да сме близко един до друг. Не става Милена да ходи, както досега сме двамата, а аз да съм в България. Това го изключвам като вариант. Моето бъдеще не е важно. Всичко ще бъде съобразено с нея и с дъщеря ни Ивайла. Ако имам сили, предпочитам да продължа да се състезавам, от другата страна като треньор напрежението е по-голямо. По-трудно ми е да гледам състезание отстрани, отколкото да участвам", заяви още Илиев.

Благой Тодев недоволства срещу системата на трениране в националния отбор

В същото време Благой Тодев отново намекна за отказване от спорта, като заяви, че все още не е решил дали да продължи след последното си състезание на Олимпийските игри. "Не знам какво ще ми е бъдещето. Дали ще е в спорта, или извън него. Обичам спорта, иска ми се да продължа. И от мен зависи, и от федерацията. Не обвинявам федерацията за всичко. Може би нашата федерация е най-добрата в България - и финансово, и резултати имаме добри, и обстановката в отбора е добра. Но и аз не съм сигурен, дали ще продължа. Какво би ме мотивирало да остана? Не знам, наистина не знам", каза 24-годишният Тодев.

"Тренираме по една система, при едни се получава, при други – не. Може би има нужда от промяна в плана. Исторически мъжете нямаме добри резултати. Най-доброто ни индивидуално класиране на Олимпиада е 12-о място, а в щафетата е осмо през 1988 година. Очевидно мъжете не са толкова добри или конкуренцията е прекалено голяма. Едно от двете е", допълни биатлонистът.

Той със сигурност ще продължи да се състезава до края на сезона. "Надявам се в предстоящите Световни купи да задържим четирите квоти. Разчита се на мен, няма да ме махнат. Ще дам всичко от себе си. Надявам се след почивката след Олимпиадата на по-добри резултати", заяви Тодев.

