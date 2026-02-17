Мъжката щафета на България записа достойно класиране на Зимните олимпийски игри 2026

Мъжката щафета на България в биатлона записа достойно класиране на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина. Щафетата в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов завършиха на 12-та позиция - с изоставане от 3:47.3 мин. до победителите от Франция. Това е и второто най-силно класиране на мъжката ни щафета на зимни олимпийски игри.

България е 12-та в мъжката щафета в биатлона

Франция успя да стигне до олимпийската титла след наказателна обиколка на първи пост, но безгрешна стрелба на последен пост, като това е първо олимпийско злато за французите на мъжка щафета в биатлона. На втора позиция се нареди отборът на Норвегия, а бронзът остана за тима на Швеция. Трите щафети водеха борба до последен пост, но всичко се реши в стрелбата, където скандинавците трябваше да ползват допълнителни патрони.

Безгрешен Константин Василев на трети пост, солидно представяне и от Антон Синапов

Българската щафета използва общо десет допълнителни патрона. Най-силен пост направи Константин Василев, който не използва нито един допълнителен патрон. Антон Синапов също бе солиден при стрелбата, като пропусна веднъж в стрелбата си от прав.

Преди няколко седмици България даде много силна заявка в Руполдинг, където след първите три поста на Тодев, Илиев и Василев щафетата ни излезе на четвърто място, но на последен пост Васил Зашев не успя да отговори на високото ниво, зададено от съотборниците му. Тогава голямо впечатление направи "частният ученик" Константин Василев, който дори излезе втори в един момент.