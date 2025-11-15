Легендата продължава: Микаела Шифрин взе победа №102 за Световната купа (ВИДЕО)

Микаела Шифрин разби конкуренцията в първия слалом за сезона в Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Американката беше безапелационна и в двата манша в Леви, Финландия, за триумф номер 65 в дисциплината и 102-и в СК. Шифрин остави на +1.66 сек зад себе си на подиума Лара Колтури от Албания, а трета на почетната стълбичка се качи германката Ема Айхер.

Американката е първа с класирането за Големия кристален глобус

В топ 10 попаднаха още Пола Молцан (САЩ), Лена Дюр (Германия), Зрънка Лютич (Хърватия), Нея Дворник (Словения), Уенди Холденер (Швейцария), Марион Шеврие (Франция) и Катарина Линсбергер (Австрия). Само две състезателки не успяха да финишират във втория манш - Естел Алфан от Швеция и норвежката Мина Фюрст Холтман.

Шифрин оглави временното класиране за Големия кристален глобус със 150 точки след третото си място в гигантския слалом в Зьолден (Австрия). Сънародничката й Молцан е втора със 130, а Колтури е на трета позиция със 116 пункта. Победителката в Зьолден Юлия Шайб остава със 100 точки.

Следващият старт при жените отново е слалом - този път в Гургл, Австрия, на 23 ноември.

Утре пък предстои слаломът при мъжете в Леви, където ще видим Алберт Попов и Калин Златков.