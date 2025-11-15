Карлос Насар: Никога не съм бил и няма да бъда зависим от Делян Пеевски (ВИДЕО)

Спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар гостува на Мон Дьо в предаването "Храмът на историите”. Олимпйиският шампион от Игрите в Париж заяви категорично, че никога не е бил, не е в момента и няма да бъде и в бъдеще зависим от лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски. Тежкоатлетът разказа за някои от най-трудните моменти в живота си, а освен това разкри най-голямата сума, която са му предлагали от друга държава - 2 милиона долара годишно.

Насар: Не съм стигнал максималния си капацитет

"Не съм стигнал максималния си капацитет. Мога и още. Направен съм от възпитание, доблест и честност. Детето в мен, когато изляза на подиума, го виждам в публиката. Стои и чака аз да вдигна щангата. Моят треньор Илиян Илиев не спираше да повтаря, че ще стана световен и олимпийски шампион. Всички смятаха, че това са думи на луд човек. Винаги го държа жив в сърцето си. Все още ми липсва да го вижда", гласяха част от думите на Насар, които Мон Дьо е публикувал в своя тикток профил.

ОЩЕ: Снимката, която раздели България, и скандалът “Вуцов” | Точно попадение (ВИДЕО)

„Не мога да приема някой да вземе моя труд и да каже: "Аз го направих!" Насар е едно. Федерацията е друго. Аз съм българин и не искам да се състезавам за друга страна. Не бих го направил за никакви пари, но не и при никакви обстоятелства. Обстоятелствата в България неведнъж са се опитвали да ме изгонят", смята Карлос Насар, който обясни и защо е бил в Бахрейн.

"Най-голямата сума, която са ми предлагали, е 2 милиона долара годишно. Карлос Насар нито е зависил някога от Делян Пеевски, нито ще бъде зависим от Делян Пеевски, нито съм зависим от Делян Пеевски. Карлос Насар е нещо, което не могат да си купят с пари", категоричен е родният суперталант.

ОЩЕ: Венци Стефанов нападна мениджъра на Карлос Насар и генералния директор на БНТ, но защити Георги Иванов

#TheChampionWithin #StrengthWithoutNoise #UntoldPortrait #BehindThePodium ♬ original sound - iammondibg @iammondibg Карлос Насар е необясним феномен за място като България. Не заради рекордите, а заради това, че успя да остане нормален там, където нормалните не издържат. Това интервю не разглежда успехите му – те са ясни. То разглежда всичко останало: онова, което започва от Париж, минава през Червен бряг, загубата, ината, отказите, офертите, скандалите, любовта, и стига до едно просто изречение: „Оставам.“ Говорим за баща, който не е бил там, и треньор, който е бил повече от това. За федерация, която го е предавала повече пъти, отколкото го е защитавала. И за момче, което вместо да избере лесното, избра мястото, което най-много го боли. Това е разговор, в който няма патетика и национална романтика. Има човек, който говори просто, защото няма нужда да украсява каквото вече е преживял. Човек, който знае, че силата не е в килограмите, а в способността да продължиш, когато никой не го очаква. Това не е интервю с шампион. Това е портрет на млад мъж, който не търси оправдания, не се страхува от истината и не планира да се мести никъде. Защото знае точно кой е, откъде идва и какво няма да промени заради никого. Тази неделя след 9.50 по NOVA, а пълната версия на интервюто в YouTube канала ми „Мон Дьо: Храмът на историите” от 10.15 часа. #CarlosNassar