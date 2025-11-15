Войната в Украйна:

Карлос Насар: Никога не съм бил и няма да бъда зависим от Делян Пеевски (ВИДЕО)

Спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар гостува на Мон Дьо в предаването "Храмът на историите”. Олимпйиският шампион от Игрите в Париж заяви категорично, че никога не е бил, не е в момента и няма да бъде и в бъдеще зависим от лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски. Тежкоатлетът разказа за някои от най-трудните моменти в живота си, а освен това разкри най-голямата сума, която са му предлагали от друга държава - 2 милиона долара годишно.

Насар: Не съм стигнал максималния си капацитет

"Не съм стигнал максималния си капацитет. Мога и още. Направен съм от възпитание, доблест и честност. Детето в мен, когато изляза на подиума, го виждам в публиката. Стои и чака аз да вдигна щангата. Моят треньор Илиян Илиев не спираше да повтаря, че ще стана световен и олимпийски шампион. Всички смятаха, че това са думи на луд човек. Винаги го държа жив в сърцето си. Все още ми липсва да го вижда", гласяха част от думите на Насар, които Мон Дьо е публикувал в своя тикток профил.

„Не мога да приема някой да вземе моя труд и да каже: "Аз го направих!" Насар е едно. Федерацията е друго. Аз съм българин и не искам да се състезавам за друга страна. Не бих го направил за никакви пари, но не и при никакви обстоятелства. Обстоятелствата в България неведнъж са се опитвали да ме изгонят", смята Карлос Насар, който обясни и защо е бил в Бахрейн.

"Най-голямата сума, която са ми предлагали, е 2 милиона долара годишно. Карлос Насар нито е зависил някога от Делян Пеевски, нито ще бъде зависим от Делян Пеевски, нито съм зависим от Делян Пеевски. Карлос Насар е нещо, което не могат да си купят с пари", категоричен е родният суперталант.

