Боян Йотов спечели медал за България от престижен турнир по джудо в Хърватия

15 ноември 2025, 11:39 часа 356 прочитания 0 коментара
Боян Йотов спечели бронз на турнира по джудо от веригата Гран при в хърватската столица Загреб.

Българинът постигна три победи, като на старта в категорията се наложи над грузинеца Торнике Мазиашвили с ипон за 2,29 мин, после преодоля британеца Чарли Юнг с вадзари, а на полуфинала загуби от италианеца Елиос Манци.

В битката за бронза Йотов спечели срещу грузинеца Лаша Надирадзе след трето предупреждение. За българския национал това е първи медал на състезание от подобен ранг.

Днес на татамито излизат Виктор Скерлев (73) и Георги Граматиков (81) България е представена с 8 състезатели. В неделния ден ще се състезават Ивайло Иванов (90) и Борис Георгиев (90).

На турнира участват 370 състезатели от 48 държави.

