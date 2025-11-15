Любопитно:

"Подготвях се зверски, яд ме е!": Копривленски разкри какво е можел да подобри в представянето си

15 ноември 2025, 15:04 часа 583 прочитания 0 коментара
"Подготвях се зверски, яд ме е!": Копривленски разкри какво е можел да подобри в представянето си

Кикбокс звездата на България Стоян Копривленски даде своето мнение пред bTV Спорт след отпадането си на 1/2-финалите на заключителния турнир от сериите К-1 World Max в японската столица Токио. Боецът ни не скри разочарованието, болката и яда, но заключи, че това е гоелмият спорт - една грешка решава всичко. Според бургазлията той е можел да спечели срещата с нидерландеца Дарил Вердонк, ако бе натиснал повече в първия и втория рунд, когато имаше надмощие.

Първи думи на Стоян Копривленски

 "Боли… и да, яд ме е. Дадох всичко, което имам. И още малко... Това е големият спорт. Има го яда, разбира се. Подготвях се зверски за целия турнир и знам, че можех да спечеля мача. Загубих буквално заради един удар — падна в най-точния момент за него. Противникът ми има голямо сърце, би се докрай, знаех това. Знаех и че не трябва да изпускам нито секунда концентрация… но се случва. В големия спорт е така — два напълно подготвени бойци и една грешка може да реши всичко", каза Копривленски пред bTV Спорт.

 

"Може би точно това трябваше да направя. Имах два момента — в първия и във втория рунд — когато го разклатих. Там трябваше да натисна по-сериозно, с по-тежки удари и по-високо темпо, да го довърша. Не го направих. Може би трябваше да поема риска — мачът можеше да приключи по-рано и в моя полза. Но това са уроците. Понякога най-болезнените са най-ценните", отбеляза той.

"Загубите не са ми чужди, нито на ринга, нито в живота... Най-важното е да не се ровиш прекалено в миналото. Продължаваш напред, гледаш къде си сбъркал, анализираш и работиш. Само така растеш. Ако се оставиш да те преследват грешките, ще копаеш все по-надолу. По-добре е да видиш ясно къде да се поправиш — и да го направиш", завърши кикбоксьорът след загубата на 1/2-финала (подробности за мача четете в линка).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
кикбокс Стоян Копривленски
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес