От световния връх до голямото сърце: Кои спортни герои на 2025-та дариха надежда

През 2025 г. българските спортисти не просто завоюваха медали и световни титли, но и показаха, че големите шампиони се отличават както с постиженията си на терена, така и с делата си извън него. От феноменални световни рекорди в щангите до исторически победи на ски пистата и доминация на спортния терен, годината ще се запомни със златни моменти, които повдигнаха националния дух. Същите тези атлети, които прославиха България, обединиха усилия и в благородна кауза, дарявайки сърцата си за децата в нужда.

Феноменът Карлос Насар: Нови световни рекорди и трета световна титла

Безспорно един от най-ярките моменти за българския спорт през 2025 г. дойде от щангите. Феноменалният Карлос Насар завоюва третата си световна титла, този път в новата за него категория до 94 кг. На първенството във Фьорде, Норвегия, той постави нов световен рекорд в изтласкването от 222 кг. Въпреки че остана четвърти в изхвърлянето, Насар показа невероятен характер и смаза конкуренцията в коронното си движение, за да грабне златото в двубоя с 395 кг. По-рано през годината, през април, Насар спечели и европейската титла в Кишинев в категория до 96 кг, поставяйки два световни рекорда - 188 кг в изхвърлянето и 417 кг в двубоя.

Златните момичета и грации: Стилияна Николова с пет медала от световното

Художествената гимнастика отново доказа, че е територия на българските таланти. На Световното първенство в Рио де Жанейро Стилияна Николова блесна с изключително представяне, като спечели общо пет медала. Тя стана световна вицешампионка в многобоя и донесе сребро за България в отборната надпревара. Към тях Николова добави сребърни отличия на финалите на обръч и лента, както и бронз на бухалки.

Исторически победи на пистата: Първа победа за Алберт Попов и доминация на Никола Цолов

2025-а ще остане в историята и на зимните спортове. Алберт Попов се превърна във втория българин след Петър Попангелов, спечелил старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини. На 8 януари, 45 години след легендарния си предшественик, Попов триумфира в нощния слалом в Мадона ди Кампильо, Италия.

В моторните спортове Никола Цолов, наричан "българския лъв", продължи да пише история. Той спечели за втори пореден път Гран при на Монако във Формула 3, а с петата си победа в кариерата стана рекордьор по брой успехи в съвременната история на шампионата. Цолов започна ударно сезона с победа и в спринтовото състезание в Бахрейн.

Волейболни герои: Братя Николови поведоха България към световното сребро

Мъжкият национален отбор по волейбол донесе огромна радост на цяла България, достигайки до финала на Световното първенство във Филипините и печелейки сребърните медали. Лидери на отбора бяха братята Александър и Симеон Николови. Александър Николов стана реализатор номер 1 на Мондиала със 173 точки, а Симеон оглави класацията за най-добър разпределител. Успехите на двамата продължиха и на клубно ниво, като Александър бе избран за най-добър играч в Италия за месец октомври, а Симеон се утвърди като основен състезател в руския гранд "Локомотив" (Новосибирск).

Триумф на духа и класата в различните спортове

Годината беше белязана от успехи и в много други спортове:

Ивет Горанова продължи да доказва, че е сред най-добрите в света на каратето. Олимпийската шампионка спечели наградата Grand Winner на Световната карате федерация и триумфира на най-елитния турнир – Карате 1 Premier League в Кайро.

Във фехтовката Йоана Илиева започна ударно новия сезон, печелейки бронзов медал на сабя от Световната купа в Алжир и запазвайки второто си място в световната ранглиста.

Белослава Кръстева се утвърди като водеща фигура в българския шахмат, постигайки най-добро българско класиране на Европейското първенство за жени.

Александра Фейгин продължи да бъде номер едно във фигурното пързаляне, като си осигури квота за Зимните олимпийски игри през 2026 г. и спечели кратката програма на турнира "Денкова-Стависки къп" в София.

Шампиони и с кауза

Отвъд спортните успехи, тези забележителни атлети показаха и огромните си сърца, заставайки зад каузата "Шампиони и приятели даряват". Спортисти като Боряна Калейн, Карлос Насар, Александър Везенков, Стилияна Николова, Стойка Кръстева, Ивет Горанова и много други дариха частица от своята история, за да вдъхнат надежда на деца, за които всяка крачка е битка. Тяхната съпричастност доказа, че истинската победа не е само на терена, а и в живота, превръщайки 2025 г. в година не само на спортни победи, но и на човешка доблест и вдъхновение.

