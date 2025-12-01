Карлос Насар официално отказа многомилионните оферти и подписа договор с БФВТ

Суперзвездата на българските щанги Карлос Насар официално отказа многомилионните оферти към него от държави от Близкия изток, подписвайки договор с Българската федерация по вдигане на тежести. Това обавия самият той при връчването му на наградата "Спортист на месеца" за ноември. Той обаче подчерта, че това не се случва благодарение на президента Стефан Ботев - и напомни, че на 15 декември предстои Общо събрание на федерацията, където ще се гласува за нов председател.

Карлос Насар стопира преговорите с други държави и остава в България

"В момента Любо Пенев изпитва трудности… Ако слуша и гледа това – да знае, че го обичаме", започна Насар. "Има новина, но тя не е благодарение на президента на федерацията. Договорът не беше проблем, а обезпечаването на подготовката ми. На 15 декември ще има Общо събрание и ще има нови кандидати. Дочувам, че и Асен Златев ще бъде сред тях – подкрепям го", добави още той.

Още: Карлос Насар ще изпусне близо половин милион лева, ако не подпише с федерацията до 10 дни

Кое е следващото предизвикателство пред Карлос Насар?

"Много държави ме чакат, но съм стопирал преговорите. Преди няколко години покойният ми треньор ми обясняваше защо трябва да остана в България. Синът му след това се погрижи да запази клуба и да продължи да вади таланти, които тази година са спечелили 65 медала. Днес ще разпиша договора не заради Стефан Ботев, а заради хората, които са ме подкрепяли. Хората може да са спокойни. Оставам да се състезавам за България", обяви Карлос.

"Надяваме се още много пъти да вдигаме трикольора. Аз и моят екип се грижим да се чувствам комфортно в нужните килограми. Мисля, че в новата категория мога да завоювам още много успехи. Имам промяна в храненето и това ми помага да съм най-лек. Така беше и в Норвегия. Конкуренцията ще бъде малко по-силна, но това не ни притеснява. Най-скорошното предизвикателство е европейското през април, което най-вероятно ще бъде в Батуми, Грузия", каза още той.

Още: Карлос Насар иска да постигне нещо невиждано в олимпийските щанги, което ще го направи номер 1 в историята