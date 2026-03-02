Шефът на БФ по вдигане на тежести: Ще ни трябват 2-3 години, за да започне федерацията да функционира както трябва

Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев заяви, че ще са необходими поне 2-3 години на здрава работа, за да може централата да започне да функционира както трябва. Той говори пред медиите на специална пресконференция като допълни, че в момента организацията има доста сериозни проблеми, които трябва да бъдат решени, за да може всичко да върви по план.

Златев бе категоричен, че основният проблем на федерацията е финансовото ѝ състояние. По думите му има доста неточности при отчитането и изразходването на средства. Той все пак изрази мнение, че се надява скоро да бъде приет финансовия отчет.

Във федерацията има доста проблеми

„Основен проблем на българските щанги от доста време е финансовото състояние поради проблеми в отчитането и изразходването на средства. Това продължава при различните президенти и управителни съвети досега. В момента главният проблем на дневен ред е това, че ние трудно можем да приемем финансовия отчет, но се надявам това скоро да стане факт, за да не се бавим по тази линия”.

„Второто нещо е жалбата, която все още остана и която може да ни влачи докрай. Европейско ни чака, след това световно, след това Олимпийски игри и ако тази жалба продължи да не бъде изтеглена, това ще доведе до много сериозни проблеми. Трудна работа, почти невъзможна ще бъде. Първо, финансирането от Министерството ще стане много трудно и сложно, никакви допълнителни средства не можем да направим, тъй като имаме много сериозни задължения”.

„Доколкото разбираме, има някакви препратки към новото ръководство, което ще влоши още повече положението. Ще загубим 2-3 години. Надяваме се да бъде проявен разум. Трябва да се разбере, че това не е междуличностна война. Ние със Стефан, след последния съвет, говорихме со кротце, со благо час, час и половина. Не се разбрахме, но в крайна сметка спокойно се разделихме без никакви лоши думи, даже с прегръдка. Надявам се това нещо да бъде разбрано правилно и да се работи за щангите и за спорта. Това не е по никакъв начин междуличностна борба”.

„Министерството на спорта ще покрие всички разходи за участие на Европейското първенство, след което ще бъде направена селекция. Стига да има федерация. Имаме дело за несъстоятелност, то може да бъде възобновено. Ако това се случи, ние няма да можем да участваме, ще ни бъде отнет лицензът. Около 30 000 евро ще бъдат нужни ако разчитаме на пълни отбори мъже и жени. Няколко месеца ще са нужни, за да тръгне федерацията по правилен път и след това 2-3 години трябва да се работи много старателно, за да започне да функционира както трябва федерацията“, заяви Асен Златев.

