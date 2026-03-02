Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Президентът на федерацията по кънки за Фейгин: "Участието ѝ на Олимпиада е геройство, особено при условията, в които се подготвя"

02 март 2026, 14:54 часа 595 прочитания 0 коментара
Президентът на федерацията по кънки за Фейгин: "Участието ѝ на Олимпиада е геройство, особено при условията, в които се подготвя"

Президентът на Българската федерация по кънки Христо Турлаков изрази остро недоволство от съдийството по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, като заяви, че Александра Фейгин е била сериозно ощетена. "Участието ѝ за втори път на Олимпиада е геройство, особено при условията, в които се подготвя. Смятам, че тя се представи достойно, но беше ощетена от съдиите", коментира той. 

Турлаков коментира Фейгин, предстоящото световно първенство, спортната инфраструктура и бъдещето на фигурното ни пързаляне

По думите му оценяването в кратката програма е било решаващо. Според него първата комбинация на Фейгин е трябвало да получи плюс 3, но вместо това съдиите са отбелязали елементa със знак Q и са ѝ отсъдили минус 2 точки, което в крайна сметка я е извадило от битката за финала.

Още: Фигуристът, който предизвика фурор на Олимпиадата, но не издържа на напрежението: "Следващата стъпка е изкуплението"

Александра Фейгин

"Контестация може да се подаде само при техническа грешка - не срещу оценка. Тези две точки реално я отделиха от финала", добави Турлаков в интервю за Българско национално радио.

Погледът на федерацията вече е насочен към предстоящото световно първенство по фигурно пързаляне за юноши и девойки, което ще се проведе в Естония. България ще има представители в три дисциплини – индивидуално при девойките и юношите, както и при танцовите двойки. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"За първи път от доста време ще имаме танцова двойка на Световно първенство при юношите. Това е крачка напред", добави той. 

В надпреварата при танцовите двойки страната ще бъде представена от Силвия Лутай и Константин Ткаченко. При девойките участие ще вземе Криста Георгиева, а при юношите – Деян Михайлов. 

"Влизане на финал във всяка една от категориите ще бъде изключително голям успех. Най-важното е състезателите да бъдат спокойни и да покажат какво могат", добави президентът.

Александра Фейгин

Турлаков обърна внимание и на сериозните инфраструктурни проблеми пред зимните спортове у нас.

"Разполагаме практически с една пързалка и половина, което е крайно недостатъчно. Машината на малката пързалка, която поддържа леда, се нуждае от спешен основен ремонт и може да спре по всяко време. Ако това се случи, тренировките на фигурното пързаляне, шорттрека и хокея на лед ще бъдат блокирани. Това е абсолютно пагубно за спортовете", обясни той.

По думите му федерацията разполага с готов проект за нова ледена пързалка с модерна конструкция и подвижен лед, но финансиране засега липсва.

"Необходимите средства са между 1,5 и 2 милиона евро. Теренът е държавна собственост, проектът е готов, но към момента не е одобрен. Ако искаме устойчиво развитие и повече състезатели на високо ниво, базата трябва да бъде приоритет", подчерта Турлаков.

Още: Александра Фейгин с бляскаво признание от Vogue Italia

Александра Фейгин

В заключение той отбеляза, че предстоящият шампионат е отлична възможност за младите ни състезатели да натрупат ценен международен опит след трудностите на Олимпиадата.

"Надявам се състезателите да се представят със самочувствие и спокойствие, а Александра да преодолее разочарованието от Милано-Кортина и да продължи да ни радва", завърши Христо Турлаков.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
фигурно пързаляне Александра Фейгин Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес