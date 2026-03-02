Президентът на федерацията по кънки за Фейгин: "Участието ѝ на Олимпиада е геройство, особено при условията, в които се подготвя"

Президентът на Българската федерация по кънки Христо Турлаков изрази остро недоволство от съдийството по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, като заяви, че Александра Фейгин е била сериозно ощетена. "Участието ѝ за втори път на Олимпиада е геройство, особено при условията, в които се подготвя. Смятам, че тя се представи достойно, но беше ощетена от съдиите", коментира той.

Турлаков коментира Фейгин, предстоящото световно първенство, спортната инфраструктура и бъдещето на фигурното ни пързаляне

По думите му оценяването в кратката програма е било решаващо. Според него първата комбинация на Фейгин е трябвало да получи плюс 3, но вместо това съдиите са отбелязали елементa със знак Q и са ѝ отсъдили минус 2 точки, което в крайна сметка я е извадило от битката за финала.

Още: Фигуристът, който предизвика фурор на Олимпиадата, но не издържа на напрежението: "Следващата стъпка е изкуплението"

"Контестация може да се подаде само при техническа грешка - не срещу оценка. Тези две точки реално я отделиха от финала", добави Турлаков в интервю за Българско национално радио.

Погледът на федерацията вече е насочен към предстоящото световно първенство по фигурно пързаляне за юноши и девойки, което ще се проведе в Естония. България ще има представители в три дисциплини – индивидуално при девойките и юношите, както и при танцовите двойки.

"За първи път от доста време ще имаме танцова двойка на Световно първенство при юношите. Това е крачка напред", добави той.

В надпреварата при танцовите двойки страната ще бъде представена от Силвия Лутай и Константин Ткаченко. При девойките участие ще вземе Криста Георгиева, а при юношите – Деян Михайлов.

"Влизане на финал във всяка една от категориите ще бъде изключително голям успех. Най-важното е състезателите да бъдат спокойни и да покажат какво могат", добави президентът.

Турлаков обърна внимание и на сериозните инфраструктурни проблеми пред зимните спортове у нас.

"Разполагаме практически с една пързалка и половина, което е крайно недостатъчно. Машината на малката пързалка, която поддържа леда, се нуждае от спешен основен ремонт и може да спре по всяко време. Ако това се случи, тренировките на фигурното пързаляне, шорттрека и хокея на лед ще бъдат блокирани. Това е абсолютно пагубно за спортовете", обясни той.

По думите му федерацията разполага с готов проект за нова ледена пързалка с модерна конструкция и подвижен лед, но финансиране засега липсва.

"Необходимите средства са между 1,5 и 2 милиона евро. Теренът е държавна собственост, проектът е готов, но към момента не е одобрен. Ако искаме устойчиво развитие и повече състезатели на високо ниво, базата трябва да бъде приоритет", подчерта Турлаков.

Още: Александра Фейгин с бляскаво признание от Vogue Italia

В заключение той отбеляза, че предстоящият шампионат е отлична възможност за младите ни състезатели да натрупат ценен международен опит след трудностите на Олимпиадата.

"Надявам се състезателите да се представят със самочувствие и спокойствие, а Александра да преодолее разочарованието от Милано-Кортина и да продължи да ни радва", завърши Христо Турлаков.