Божидар Саръбоюков: Подготвен съм за първото място на Световното по лека атлетика

„Щом участвах в три дисциплини, значи вярвах, че мога да ги спечеля, но честно казано, до последно не бях убеден, че ще успея“, заяви Божидар Саръбоюков в интервю за БГНЕС, ден след като постигна своеобразен требъл – първо място в скок дължина, троен скок и скок на височина на държавното първенство по лека атлетика.

„Историческо постижение – не знам някой да го е правил преди мен“

„За мен това е историческо постижение. Не знам някой да го е правил преди мен“, добави спортист №4 на България за 2025 година. „Освен в скока на дължина, вярвах, че ще спечеля и в троен скок. В скока на височина обаче имах най-големи колебания, тъй като се изправих срещу Тихомир Иванов – не е случаен състезател и има лично постижение от 2,31 м. До последно не знаех колко мога да скоча. Мислех, че ще приключа около 2,20 м, но в крайна сметка направих 2,28 м“, продължи Саръбоюков.

„Толкова високо не бях скачал друг път – 2,20 м беше максимумът ми както на състезание, така и на тренировка. Затова казвам, че не вярвах, че ще спечеля титлата“, добави той. „Като малък започнах със скока на височина и се възхищавах на Тихомир Иванов. Радвал съм се на неговите постижения, писал съм му, а вчера след състезанието си говорихме много. Спомнихме си моменти, когато бях две глави под него. Той е човекът, който ме запали по леката атлетика“, призна Саръбоюков.

„Не мога да кажа, че съм се радвал особено да го бия. Поставям се на негово място – многократен шампион на България, участник на Олимпиади. По-скоро удовлетворението ми беше от резултата, който постигнах. От четири години не съм се състезавал на скок височина“, обясни още той.

„Аз съм много добре подготвен. Треньорът ми веднъж ми каза: 'Колелото никога не се забравя'. Дори сега скачам по-добре от преди. Всичко се дължи на физическата ми подготовка. При Тихомир понякога нещата не вървят, но ако събере самочувствие, може да постигне много добри резултати“, допълни Саръбоюков.

„Скокът на височина няма да продължа да го тренирам. Беше тръпка и емоция, която ми липсваше, но възможно е от време на време да участвам на състезания. Дългият скок е моята дисциплина и ще се съсредоточа там“, каза той.

За предстоящото Световно първенство (20-22 март) Саръбоюков сподели: „Подготвен съм за първото място в скока на дължина, но ще имам голяма конкуренция. Важното е кой ще покаже най-силна психика на първенството.“

ОЩЕ: "Чудовище, никой не може това": Божидар Саръбоюков влезе в световния елит и на висок скок (ВИДЕО)