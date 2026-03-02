Национални шампионати в зала и силни рекорди в средните и дългите бягания: "Бегачите" през февруари 2026 г. (ОБЗОР)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Февруари може да е най-късият месец от годината, но в света на средните и дългите бягания бе наситен със значими събития. Месецът предложи няколко национални и международни шампионати в зала, както и няколко впечатляващи рекорда в леката атлетика - не само под покрив, но и на открито - в състезания на шосе. Стигна се и до непризнат световен рекорд след година мълчание от страна на Световната атлетика...

Не ратифицираха един от най-силните резултати в историята на леката атлетика

Става дума за уникалния резултат на Джейкъб Киплимо на полумаратон, който Световната атлетика отказа да ратифицира, тъй като угандиецът се е възползвал от въздушна струя на колата, която го съпровожда по трасето. Киплимо финишира с брутално време от 56:42 мин. на полумаратон на Барселона през 2025-та - резултат, който щеше да е един от най-силните световни рекорди в леката атлетика въобще, но сега остава рекордът на Йомиф Кеджелча от 57:30 мин.

Междувременно едно 16-годишно момче стана 11-ият най-бърз човек на 1 миля в цялата история. Става дума за Сам Рут, който записа 3:48.88 мин. в първото си състезание в зала в живота си. Той победи редица професионални атлети и се нареди до някои от най-великите атлети в средните бягания, сред които и Якоб Ингебригтсен, който държи световния рекорд с 3:45.14.

Нов световен рекорд на 800 метра за жени в зала

Най-впечатляващият рекорд обаче дойде на 800 метра при жените, където Кийли Ходжкинсън повали 24-годишния световен рекорд в зала и финишира за 1:54.87 мин. На същата дисциплина бе подобрен и световният рекорд за юноши - от 17-годишния американец Купър Люкенхас, който спря хронометрите на 1:44.03. През този месец силен резултат на 800 метра бе постигнат и от българин - Димитър Панделиев, който записа 1:50.54 - девето най-добро българско време за всички времена в зала.

Национален шампионат по лека атлетика за мъже и жени в зала 2026

В края на февруари се проведе и Националният шампионат по лека атлетика в зала за мъже и жени. В средните и дългите бягания впечатление направиха дубълите на Лиляна Георгиева и Иван Андреев, които спечелиха по две титли - Лиляна триумфира на 800 м и 1500 м, а Иван спечели на 1500 м и 3000 м. Димитър Панделиев стана шампион на 800 м при мъжете, а Девора Аврамова триумфира на 3000 м при жените с нов личен резултат от 9:29.48 мин.

Всъщност Девора успя да запише силен резултат и на Балканското първенство по лека атлетика по-рано през месеца, където спечели сребърен медал с 9:31.74. Нейният фокус този сезон е насочен към състезанията на шосе, но се представи на много високо ниво и на 3000 метра в зала.

Силни световни резултати на 10 км, полумаратон и маратон

Иначе през февруари се проведоха и няколко големи шосейни състезания. На полумаратона на Барселона Хагос Гебреуит спечели с 58:05 мин. при мъжете, а Лоис Чемнунг спечели с 1:04:01 при жените. На маратона на Севиля пък се стигна до финален спринт за победата и фотофиниш, като етиопецът Хура Китата спечели с 2:03:59 часа - със стотни пред сънародника си Асрар Хирден. Фейт Кипйегон пък дебютира на 10 км шосе в Монако със силен резултат от 29:46.

Паднаха и европейските рекорди на 10 км на шосе за мъже и жени на състезание във Валенсия, където французинът Ян Шруб надбяга Андреас Алмгрен и му отне рекорда с 1 секунда, а британката Меган Кийт също повали европейския рекорд със секунда. Италианецът Йеман Крипа пък бяга силно на полумаратона на Наполи, за да спечели с 59:01 - нов национален рекорд на страната.

Автор: Стефан Йорданов

