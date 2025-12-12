Кога и къде да гледаме бокса Кубрат Пулев - Мурат Гасиев на живо по телевизията

Най-добрият български боксьор Кубрат Пулев се качва тази вечер на професионалния ринг за 36-ти път в кариерата си. Кобрата, който има 32 победи и само 3 загуби при професионалистите, ще се изправи срещу водещия руски боксьор Мурат Гасиев, за да защитава регулярната си световна титла на WBA. Битката в тежка категория ще се проведе на галавечер в Дубай и ще прикове вниманието на целия боксов свят.

Пулев - Гасиев за регулярната световна титла на WBA: начален час и телевизия

Пулев влиза с превъзходство на кантара, но пък Гасиев е с 12 години по-млад и се смята, че разполага с много силно кроше. Руснакът има славата на добър нокаутьор и ще опита да го докаже срещу Кобрата, който пък няма победа с нокаут от 2019-та насам. Интересното е, че и двамата имат по 32 победи в кариерите си, но Пулев има доста повече мачове при най-тежките, а Гасиев дълго време се подвизаваше в полутежка категория.

В колко часа започва битката на Пулев

Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA в края на миналата година, когато победи Махмуд Чар. Оттогава Кобрата не се е качвал на ринга, но изглежда готов да защитава титлата си, въпреки прогнозите, че Гасиев ще победи. Галавечерта започва в 19:00 часа българско време, а прякото телевизионно предаване ще стартира в 20:30 часа.

Коя телевизия ще излъчи Кубрат Пулев - Мурат Гасиев

А телевизията, която ще предава битката Пулев - Гасиев, отново е bTV. В последните години националната телевизия излъчва почти всички мачове на Кубрат Пулев, а сега отново ще даде възможност на зрителите си да гледат битката на Кобрата. Предполага се, че мачът на Кубрат Пулев срещу Гасиев ще започне в късните часове на вечерта, тъй като е последен в програмата.

