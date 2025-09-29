Световната шампионка в 6 различни спорта, която направи най-коравото бягане в историята на трейла

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Туве Александершон е име, което прави революция в бягането в пресечен терен. Миналата седмица шведската състезателка записа най-силния резултат в историята на трейл бяганията. Нейният основен спорт е ориентирането, но това не ѝ пречи да доминира и в други спортове за издръжливост - и то по начин, по който светът на планинското бягане не е виждал. Туве затвърди репутацията си на хегемон във всякакви видове трейл бягания, спечелвайки и световна титла по планинско бягане в Испания.

Туве Александершон, която стана световна шампионка по планинско бягане

Александершон стана победителка на 45-километровата дистанция на Световното първенство по планинско бягане в Канфранк, финиширайки за уникално време от 5 часа, 4 минути и 20 секунди. Тя свали повече от 10 минути от стария рекорд на трасето и отвори почти 34 минути разлика пред втората в класирането Сара Алонсо от Испания. Според ранглистата на ITRA - управляващият орган на трейл бягането, стореното от Туве е най-силният резултат на трейл състезание, постиган някога от жена.

Туве направи най-силното бягане в историята на трейла

Бягането на Туве Александершон се оценява на 877 точки по ранглистата на ITRA, която измерва резултатите по сравнителна таблица от 0 до 1000 точки. С този актив шведката задминава най-доброто бягане до момента, направено от американската звезда в трейл бяганията Кортни Дауолтър, която има личен рекорд от 875 точки. За сравнение: показателят от 877 точки на Туве се равнява на 985 точки при мъжете. А най-коравите мъжки бягания са на Джим Уолмсли и Реми Боне - по 970 пункта.

🏆 Cotée à 877 ITRA, la perf de Tove Alexandersson sur les Championnats du Monde de trail court 2025 à Canfranc est potentiellement la plus grosse perf de l'histoire du trail (avec Courtney sur la WS 2023). C'est équivalent à 985 ITRA pour un homme 🤯.#WMTRC #TrailRunning via… pic.twitter.com/C7vseQof8K — Vincent Gaudin (@vincentgaudin) September 26, 2025

Трима ориентировачи с медали от Световното по планинско бягане

Александершон загатна за нещо голямо още преди няколко седмици, когато пробяга същото трасе за 5 часа и 38 минути. Тогава тя падна и удари главата си, като се наложи да получи медицински помощ, но въпреки това финишира с уникално време. Сега тя изпревари някои от най-добрите мъже в света на трейла. Интересното е, че и при мъжете победата бе за ориентировач - Фредерик Траншан от Франция, а ориентировач бе и третият в класирането Андреу Бланес от Испания.

Александершон има десетки световни титли, но сега гледа към олимпийското злато

Туве Александершон вече е световна шампионка в шест различни спорта - ориентиране, ски ориентиране, Sky Running, ски алпинизъм, трейл бягане и Sky Snow. Тя е най-успешната състезателка по ориентиране - с изравнен брой световни титли с швейцарката Симоне Нигли. Александершон държи и рекорда за най-много поредни световни титли в ориентирането, печелейки 11 последователни златни медала в периода 2018 - 2022 г. Тя спечели две световни титли и през 2025-та.

Сега фокусът на Александершон е насочен към най-голямата сцена в спорта - олимпийските игри. Тя иска да покори олимпийския връх на предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина, където ще се състезава в ски алпинизма - дисциплина, в която през тази година стана световна шампионка. И изглежда, че по пътя към олимпийското злато няма проблем да продължи да бъде номер 1 в света и в други спортове, които не са свързани със сняг - със световни титли както в ориентирането, така и в трейл бягането.

