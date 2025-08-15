Най-силният юноша в света, чийто героизъм го отвежда до два олимпийски медала в щангите

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

България има изключителни успехи в света на щангите. Страната ни има 39 олимпийски медала и се нарежда на четвърто място по брой отличия сред всички нации, като пред нас са единствено Китай, СССР и САЩ. Само четирима български щангисти са успявали да спечелят два олимпийски медала. Сред тях е Атанас Шопов - един от първите големи шампиони на легендарния треньор Иван Абаджиев, чийто героизъм го отвежда към този исторически успех за България.

Атанас Шопов - световен рекордьор при юношите и двукратен олимпийски медалист при мъжете

Атанас Шопов е роден на 4 октомври 1951 година в село Добровница, Пазарджик. Пътят към щангите му се отваря благодарение на треньора Георги Лазаров, който му дава основите в този спорт. По-късно Шопов е привлечен в прочутото спортно училище "Олимпийски надежди" в София, като е забелязан лично от Иван Абаджиев. Треньорът вижда в Шопов потенциал за големи успехи, заедно с друга спортна легенда на Пазарджик - Йордан Биков.

Феноменът, който за 3 години постави 12 световни рекорда за юноши

Шопов се превръща във феномен сред юношите в света на щангите. В рамките на три състезателни години той поставя 24 републикански рекорда за мъже и 12 световни рекорда за юноши. През 1971 година, само на 20 години, Атанас успява да спечели два бронзови медала на Европейското първенство за мъже. С това той е обявен за най-силния юноша в света. Той извършва подвиг и на Световното първенство в Перу, когато с адска болка в китката става пети и помага за третото място в отборното класиране.

Хранително отравяне не спира Шопов да спечели олимпийско сребро в Мюнхен 1972

Болката съпровожда Шопов и в следващите състезания. На Европейското първенство в Констанца през следващата година преодолява травма в десния крак, за да стане сребърен медалист на Стария континент, и то с републикански рекорд в трибоя - 525 кг. Големият триумф идва на Олимпийските игри в Мюнхен. Тогава голяма част от българския отбор получава хранително отравяне, като Шопов е в най-тежко състояние. Въпреки това пак стиска зъби и успява да спечели сребро, като пред него остава единствено шампиона Андон Николов.

Медал и от Олимпийските игри в Монреал

Четири години по-късно Атанас Шопов успява да спечели и втория си олимпийски медал. Той стига до бронзовото отличие на Игрите в Монреал през 1976-та. Четири години по-късно слага край на състезателната си кариера, а малко след това става помощник-треньор на Иван Абаджиев в националния отбор. По-късно Шопов остава близо до щангите като треньор, но зад граница. Заминава за Сан Франциско, където открива своя школа по вдигане на тежести. Работи и в юношеския национален отбор на Перу, където помага за революцията на щангите в страната.

Атанас Шопов е "Заслужил майстор на спорта" и "Почетен гражданин на Пазарджик". Той ще остане в историята не само с двата си олимпийски медала, но и с невероятната си доминация като юноша и множеството поставени рекорди. Един от първите шампиони, изградени от Иван Абаджиев, който отдава живота си на щангите и продължава да помага на млади щангисти и отвъд края на състезателната си кариера.

Автор: Стефан Йорданов

