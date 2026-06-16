Никола Цолов след наказанието в Барселона: За да блестиш по-ярко, трябва да гориш повече!

Българският пилот Никола Цолов коментира представянето си на пистата „Каталуния“, след като загуби мястото си на подиума в основното състезание от Формула 2 заради наказание, което му бе наложено след финала. Той завърши втори на трасето в Барселона след силно каране, но впоследствие стюардите добавиха пет секунди към времето му. Санкцията го измести до четвъртата позиция в крайното класиране и го лиши от ценни точки в битката за челните места.

„Ще се върнем по-силни”

Въпреки разочарованието, българинът запази позитивния си тон в обръщение към своите привърженици.

„За да блестиш по-ярко, трябва да гориш повече. Двоен подиум в Барселона, въпреки липсата ни на темпо. Благодаря на отбора, че продължава да натиска и винаги се подобрява, ще се върнем по-силни“, написа Цолов в профила си във Фейсбук.

След пет кръга от сезона българският състезател заема второто място в генералното класиране с 80 точки. Той изостава с шест точки от лидера Габриеле Мини, а следващият старт от шампионата е следващата седмица на „Ред Бул Ринг“ в Австрия.

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