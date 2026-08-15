Мерцедес е на път да жертва лидера във Формула 1 в най-важното му състезание

Отборът на Мерцедес ще срещне сериозни затруднения през втората част от сезона във Формула 1. Въпреки че Кими Антонели води в класирането при пилотите след 11 състезания, а Джордж Ръсел заема трето място зад Люис Хамилтън, "сребърните стрели" може би ги очаква труден остатък. Причината е, че вероятно ще им бъдат наложени наказания на стартовата решетка, тъй като отборът от Бракли е използвал повече части за двигателя, отколкото биха искали, което вероятно ще им попречи.

Тото Волф обясни къде Мерцедес може да понесе наказания

На пилотите е позволено да използват максимум четири компонента на двигателя с вътрешно горене всеки сезон, а надвишаването на този брой води до автоматични наказания до последната позиция на стартовата решетка. Мерцедес може да реши тактически да понесе наказанията там, където сметне за подходящо, нещо, което Макларън направи в "Спа". Шефът на отбора Тото Волф вече намекна, че Антонели може да понесе наказание на Гран при на Италия, тъй като пистата "Монца" благоприятства изпреварванията.

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Ако Мерцедес реши да понесе наказанието на "Монца", то това значи, че ще жертва домашното състезание на Антонели. В изявление по-рано през август Волф обясни: "Мисля, че като се има предвид колко сме използвали през първата половина на сезона, е почти неизбежно в даден момент да ни наложат наказания. Реално погледнато, ще бъде трудно да стигнем до края на сезона само с наличния хардуер, с който разполагаме. Остава ни още половина сезон. Кими е на четвъртия си комплект части, така че следващите ще доведат до наказания, а Джордж е на третия си комплект."

Антонели може да стартира от последната позиция на "Монца"

Ако това се случи, това може да се отрази на отборните заповеди. Повечето фенове вече предполагат, че за Мерцедес би било разумно да даде предимство на Антонели пред Ръсел, тъй като италианският тийнейджър е най-голямата им надежда за спечелване на титлата. Въпреки това заместник-шефът на отбора Брадли Лорд даде ясно да се разбере, че Волф е решен да разглежда всяко състезание по същество: "Простият принцип е, че ако Мерцедес може да спечели състезанието, Мерцедес трябва да спечели състезанието, и това е на първо място. Отборът е на първо място, а шампионатът при конструкторите е основният фокус и основната цел на отбора."

Лорд призна също, че е почти неизбежно Мерцедес да трябва да поеме наказания в някакъв момент след лятната пауза. Формула 1 се завръща следващия уикенд, като Гран при на Нидерландия е насрочено за 23 август.

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