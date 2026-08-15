България е световен вицешампион! Още един медал за родните грации във Франкфурт

България спечели сребърните медали в отборно класиране на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Точките за надпреварата се събират от всички осем оценки от индивидуалните съчетания в пресявките и двете от многобоя на ансамбъла. Страната ни бе представена от Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът в състав: Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Общият сбор на България е 276.050 точки.

Сребърен медал за България в отборната надпревара

Това е второ сребърно отличие за страната от шампионата във Франкфурт след това на Стилияна Николова в многобоя. Родната грация представи фантастично четирите си композиции и събра 117.600 точки (30.150 на обръч, 29.250 на топка, 29.000 на бухалки и 29.200 на лента). По този начин тя се нареди втора след германката Даря Варфоломеев (119.500) и завоюва първа квота за България за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

ОЩЕ: "България се гордее с теб": Илиана Раева с трогателно послание за Стили Николова след медала и олимпийската квота

За Ева Брезалиева участието във Франкфурт приключи след квалификациите в многобоя. Тя остана на 21-а позиция с 81.150 точки. Междувременно българският ансамбъл изигра двете си съчетания в съботния ден, 15 август. Тимът ни завърши на 6-о място в многобоя и се класира за двата финала на отделните уреди. Родните грации получиха 27.700 точки (13.200 трудност, 7.050 изпълнение, 7.450 артистичност) за съчетанието си с три обръча и два чифта бухалки. За композицията с пет топки българският ансамбъл получи 26.900 точки.

Общият им сбор от 54.600 допринесе за сребърния медал на страната ни в отборното класиране. Шампион стана отборът на Русия, който се състезава с неутрален статут, с 278.300 точки, а на трето място е Китай с 275.400. България е отборен шампион от Валенсия 2023, а миналата година в Рио де Жанейро също има сребро. В неделя, 16 август, родните грации имат шанс за още отличия на финалите на отделните уреди индивидуално жени и ансамбли.

ОЩЕ: Стилияна Николова за среброто на Световното и квотата за Олимпийските игри в Ел Ей