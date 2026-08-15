Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

България е световен вицешампион! Още един медал за родните грации във Франкфурт

15 август 2026, 19:53 часа 737 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Българска федерация по художествена гимнастика
България е световен вицешампион! Още един медал за родните грации във Франкфурт

България спечели сребърните медали в отборно класиране на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Точките за надпреварата се събират от всички осем оценки от индивидуалните съчетания в пресявките и двете от многобоя на ансамбъла. Страната ни бе представена от Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът в състав: Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Общият сбор на България е 276.050 точки.

Сребърен медал за България в отборната надпревара

Това е второ сребърно отличие за страната от шампионата във Франкфурт след това на Стилияна Николова в многобоя. Родната грация представи фантастично четирите си композиции и събра 117.600 точки (30.150 на обръч, 29.250 на топка, 29.000 на бухалки и 29.200 на лента). По този начин тя се нареди втора след германката Даря Варфоломеев (119.500) и завоюва първа квота за България за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

ОЩЕ: "България се гордее с теб": Илиана Раева с трогателно послание за Стили Николова след медала и олимпийската квота

За Ева Брезалиева участието във Франкфурт приключи след квалификациите в многобоя. Тя остана на 21-а позиция с 81.150 точки. Междувременно българският ансамбъл изигра двете си съчетания в съботния ден, 15 август. Тимът ни завърши на 6-о място в многобоя и се класира за двата финала на отделните уреди. Родните грации получиха 27.700 точки (13.200 трудност, 7.050 изпълнение, 7.450 артистичност) за съчетанието си с три обръча и два чифта бухалки. За композицията с пет топки българският ансамбъл получи 26.900 точки.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Общият им сбор от 54.600 допринесе за сребърния медал на страната ни в отборното класиране. Шампион стана отборът на Русия, който се състезава с неутрален статут, с 278.300 точки, а на трето място е Китай с 275.400. България е отборен шампион от Валенсия 2023, а миналата година в Рио де Жанейро също има сребро. В неделя, 16 август, родните грации имат шанс за още отличия на финалите на отделните уреди индивидуално жени и ансамбли.

ОЩЕ: Стилияна Николова за среброто на Световното и квотата за Олимпийските игри в Ел Ей

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Художествена гимнастика Български ансамбъл по художествена гимнастика Световно първенство по художествена гимнастика Ева Брезалиева Стилияна Николова
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес