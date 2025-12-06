Никулден, който ще помни дълго: Цолов спечели първи подиум във Формула 2!

Младата надежда на България в моторните спортове - Никола Цолов, си направи прекрасен подарък за Никулден! Пилотът на Кампос Рейсинг спечели първи подиум в кариерата си във Формула 2. Той завърши на трето място в спринта в Абу Даби. "Българският лъв" изостана с 9.605 секунди от съотборника си Арвид Линдблад, който триумфира в състезанието, а втори се класира Джошуа Дюрксен от AIX Racing.

Трети място за Никола Цолов

Ден по-рано Цолов зае девето място в квалификацията за Гран при на Абу Даби, а по правилата за обърната решетка това му отреди втора позиция за спринта. Софиянецът обаче бе наказан с три места заради блокиране срещу Люк Браунинг от Hitech TGR и така той започна пети на късата дистанция.

Това не му попречи, тъй като направи страхотен старт и още с потеглянето изпревари Оливер Гоьте и Виктор Мартен. Пред Никола Цолов останаха Дюрксен и Лиднблад. До петата обиколка двамата трупаха по половин секунда срещу българина, като тримата бяха единствените пилоти с времена под минута и 41 секунди.

Състезанието бе забавено в осмата обиколка с виртуален автомобил на сигурността заради блокирал двигател на Джон Бенет от Van Amersfoort Racing, а това доближи преследвача Гьоте на половин секунда от Цолов. Пилотът на Кампос Рейсинг обаче се откъсна отново след зеления флаг и натрупа комфортен аванс, който съхрани до края на състезанието, за да спечели първия си подиум във Формула 2. Третото място му донесе шест точки за генералното класиране, удвоявайки актива му.

Цолов бе близо до почетната стълбичка и миналата седмица в Катар, но агресивна маневра на съперник го изкара от топ 3 на спринта и го остави на десето място. Състезанието за Гран при на Абу Даби е утре от 11:15 българско време и в него българският пилот на Кампос Рейсинг ще потегли от 12-а позиция.

