11 септември 2025, 16:00 часа 349 прочитания 0 коментара
Олимпийският шампион Магомед Рамазанов се ядоса на "лъжлива информация"

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отхвърли спекулациите в интернет пространството за предполагаема смяна на националността и ще продължава да се бори за България. Състезателят по борба в категория 86 кг свободен стил потвърди, че през октомври ще започне рехабилитация след операция на рамото. 

"Здравейте скъпи съграждани, приятели, фенове на спорта и българската борба. Пиша този пост във връзка с това, че има в интернет пространството лъжлива информация, че възнамерявам да си сменя гражданството или пък се замислям! Категорично заявявам, че не съм имал интервю с журналист от sovsport.ru на име Андрей Губин и с който да било журналист, след като пристигнах в Москва", пише Рамазанов в Instagram.

"В момента се намирам в Москва след успешно проведена операция на рамото в Испания, благодарение на ръководството на моя клуб ЦСКА! Планирам октомври месец да започна рехабилитация, която ще проведа в Германия в Олимпийския център. Тя ще бъде организирана с помощта на д-р Иванов (доктора на националния отбор) и д-р Клаус (доктор на UWW)", продължава олимпийският шампион. 

"Обръщение към журналистите: Моля за в бъдеще да не подавате на хората лъжлива информация за мен!!!", завършва той. Спекулациите за смяна на националността на Рамазанов бяха отхвърлени и от главния секретар на БФ Борба Недко Мариянов. 

Стефан Йорданов
