Плезене и гримаси: Тръмп съвсем мина през просото заради трансджендърите в спорта (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отново смая с държанието си на публично място. Той изигра истинска пантомима, като темата беше ... трансджендър атлети. Тръмп разказа историята за италианската боксьорка Анджела Карини и мача ѝ срещу алжирката Имане Хелиф – припомняме, че на Летните олимпийски игри в Париж Хелиф взе златния медал, като по пътя си победи в много спорен мач и нашата Светлана Каменова, която се включи в истерията как Хелиф била всъщност мъж– Още: Боксьорката, отказала се от олимпийските игри със сълзи на очите, разкри как Имане Хелиф е "разрушила кариерата ѝ"
Today, many were surprised by Donald Trump’s strange behavior — his grimaces and antics were initially mistaken for AI-generated footage.— NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026
As the full video shows, Trump was mocking the participation of transgender athletes in women’s sports. https://t.co/qsk0ZFdARm pic.twitter.com/DHS94cbnnb
Тръмп не се спря обаче с женския бокс – мина и през вдигането на тежести т.е. тежката атлетика, като единствено видеокадрите могат да опишат поведението му – вижте ги:
😁U.S. President Donald Trump is in a good mood today pic.twitter.com/fMlbnevEFt— NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026