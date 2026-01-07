Войната в Украйна:

Плезене и гримаси: Тръмп съвсем мина през просото заради трансджендърите в спорта (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отново смая с държанието си на публично място. Той изигра истинска пантомима, като темата беше ... трансджендър атлети. Тръмп разказа историята за италианската боксьорка Анджела Карини и мача ѝ срещу алжирката Имане Хелиф – припомняме, че на Летните олимпийски игри в Париж Хелиф взе златния медал, като по пътя си победи в много спорен мач и нашата Светлана Каменова, която се включи в истерията как Хелиф била всъщност мъж– Още: Боксьорката, отказала се от олимпийските игри със сълзи на очите, разкри как Имане Хелиф е "разрушила кариерата ѝ"

Тръмп не се спря обаче с женския бокс – мина и през вдигането на тежести т.е. тежката атлетика, като единствено видеокадрите могат да опишат поведението му – вижте ги:

