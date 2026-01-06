Войната в Украйна:

Владимир Зографски с историческо класиране на "Четирите шанци"

06 януари 2026, 20:23 часа 501 прочитания 0 коментара
Владимир Зографски с историческо класиране на "Четирите шанци"

Владимир Зографски завърши на 14-о място в крайното класиране на "Четирите шанци", което е най-доброто представяне на българин в престижната веригата по ски скок за мъже. В последния старт от надпреварата в Бишофсхофен (Австрия) Зографски се нареди 14-и с  269,3 точки след скокове от 129 и 133,5 метра. В първия опит българинът спечели дуела си срещу японеца Наоки Накамура, както го стори срещу  този съперник и на старта от "Четирите шанци" в Гармиш-Партенкирхен на 1 януари.

14-то място за Влади Зографски на "Четирите шанци"

Досега най-доброто класиране на Зографски на "Четирите шанци" бе 18-о място. Победител във веригата и носител на "Златния орел" стана Домен Превц от Словения, който в последния старт зае второ място със сбор от 299.8 точки (скокове от 138 и 138.5 метра). Първи в Бишофсхофен е австриецът Даниел Чофених с 303.9 точки (137/140.5 метра). Чофених, миналогодишен носител на "Златния орел" дублира успеха си пред своя публика, след като спечели на тази шанца и миналата година.

Още: Владимир Зографски лети: класира се още по-високо във второто състезание от Световната купа

Владимир Зографски

Призовата тройка в последното състезание допълни японецът Рьою Кобаяши с 299.6 точки (137/138 метра). В крайното класиране на "Четирите шанци" Домен Превц спечели със сбор от 895.8 точки. Топ 3 допълниха двама австрийци Ян Хьорл е втори с 854,4, а трети е Щефан Ембахер с 854,1.

В 74-то издание на турнира световният шампион Превц, който се представи изключително добре и в Световната купа преди Коледа, беше категорично начело. 26-годишният състезател спечели в Оберстдорф и Гармиш, а също така си осигури две втори места в Инсбрук и Бишофсхофен. Десет години след успеха на брат си Петер, Превц осигури третата словенска победа в общото класиране.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Превц е водач и за Световната купа с 1210 точки, пред японците Рьою Кобаяши и Рен Никайдо. Зографски е на 12-а позиция с 270 точки.

Още: Рекорд за Владимир Зографски след ново силно състезание на Световната купа по ски скокове

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Владимир Зографски Ски скокове
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес