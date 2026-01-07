Спорт:

Илиана Раева обяви дългоочаквана новина: Осемгодишната сага със строежа на бъдещата ни зала приключи успешно!

Председателят на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева обяви дългоочаквана новина. Тя е свързана със стартирането на разширението на националната база „Раковски“. Бившата грация разкри, че днес е бил издаден и последният документ свързан със строежа на бъдещата зала за художествена гимнастика и работата може да започне. Раева допълни, че в най-кратък срок ще бъде направена и първата копка.

Илиана Раева не пропусна да благодари на министъра на младежта и спорта Иван Пешев, на кмета на София Васил Терзиев, както и на изпълнителния директор на Национална спортна база Пламен Манолов, които са съдействали за издаването на необходимата документация.

Какво написа Илиана Раева

Posted by Iliana Raeva on Wednesday, January 7, 2026

„Благодарим и респект, министър Пешев! Скъпи колеги от националния отбор и клубовете в България, скъпи състезателки на националния отбор, уважаеми фенове на българската художествена гимнастика, С огромно вълнение и щастие бихме искали да споделим с всички вас, че днес получихме дълго чаканата новина, че и последният документ за стартирането на строежа на разширението на националната база „Раковски” е вече факт!“.

„Осемгодишната сага с документите и строежа на бъдещата зала, на днешния празничен ден ( Ивановден) приключи успешно! Надяваме се, че в най-кратък срок ще стартира първата копка за изграждане на жадуваната от нас зала! В тази връзка искаме изкажем огромните ни благодарности на министъра на спорта, г-н Иван Пешев! Г-н Пешев с встъпването си в длъжност, за по-малко от два месеца намери верния начин, за да стартират документалните процедури. Беше направен фантастичен проект с помощта на арх. Петков. За по-малко от година са финализирани всички необходими документи!“.

Стилияна Николова Художествена гимнастика

„Още веднъж благодарим за проявената решителност, професионализъм и ангажираност на г-Пешев! За всички нас, ръководство, треньори и състезатели той ще остане в забележителната история на нашия спорт, като министъра, който в тези нелеки времена за спорта направи всичко по силите си, за да осъществим този толкова важен за българската художествена гимнастика проект!“.

„Респект към Вас, г-н Пешев! Благодарим и на кмета на Столична община, г-н Терзиев, който ни оказа изключително съдействие! Винаги ще помним Вашата помощ, г-н Терзиев! Благодарим на г-н Пламен Манолов, изпълнителен директор на НСБ за подкрепата и съдействието! Благодарим на арх. Петков за уникалния проект! Скъпи треньори и състезатели, уважаеми фенове, за нас този ден ще остане паметен! Скоро ще имаме дом, в който ще можем да работим спокойни и щастливи в условия на световно ниво!“.

„Нека днешната историческа новина бъде още по-голям стимул за нас по пътя към световните и олимпийски върхове! Очакваме с нетърпение да влезем в новия си дом! С огромни благодарности! БФХГ Илиана Раева президент“, написа Илиана Раева в социалните мрежи.

ОЩЕ: Илиана Раева: Златните момчета изпратиха Пенев заедно - както той би искал. Светъл път, Старши!

 

Художествена гимнастика Илиана Раева Българска федерация по художествена гимнастика
