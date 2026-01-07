Жалко! Алберт Попов отпадна рано-рано във втория манш на специалната Световна купа в Мадона ди Кампильо

Най-добрият български скиор Алберт Попов за съжаление не успя да завърши втория манш на Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо. Българинът, който даде седмо време в първия манш, тръгна агресивно, но още в края на първия сектор допусна неточност и излетя от състезанието. Той бе поредният състезател, който отпада във втория манш, като преди него не успяха да завършат още осем състезатели.

Алберт Попов не успя да защити победата в Мадона ди Кампильо от 2025-та

Попов даде време от 50.70 секунди в първия манш, като раздели позицията с германеца Линус Щрасер, който даде същото време. Двамата изоставаха с 41 стотни от финландеца Едуард Халберг, който поведе след първия манш. Иначе втори в първия манш завърши швейцарецът Танги Неф, който е 16 стотни зад лидера, а на трета позиция бе олимпийският шампион от Франция Клеман Ноел.

Другият българин - Калин Златков, който стартира с номер 65, пропусна врата още в горната част на пистата и не завърши първия манш. Иначе Мадона ди Кампильо е специално място за Алберт, тъй като именно тук той постигна първата си и единствена до момента победа за Световната купа - преди година. Алберт взе победата през 2025 на същата дата, на която 45 години по-рано Петър Попангелов взе победа за Световната купа.

