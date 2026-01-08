Любопитно:

Владимир Зографски: Надявам се на Олимпийските игри да зарадваме феновете в България (ВИДЕО)

Най-добрият български ски скачач Владимир Зографски, който завърши на 14-о място в крайното класиране на „Четирите шанци“, записвайки най-доброто представяне на българин в престижната веригата, заяви, че това е солиден резултат.

Какво каза родният ски скачач 

„14-о място в генералното класиране - солиден резултат. Имах добри скокове, но за съжаление ми липсваше стабилност“, каза Зографски за официалната страница на Българската федерация по ски в социалната платформа Фейсбук.

„И в четирите старта имах един добър и един по-слаб скок, но най-важното е, че знаем върху какво трябва да работим. Сезонът е в разгара си. Предстоят ни Олимпийски игри и Световно първенство. Надявам се, че ще успеем да отстраним грешките и ще зарадваме феновете на ските в България“, коментира още българинът.

