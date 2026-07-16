От коя позиция ще стартира Никола Цолов в Гран при на Белгия: Програма на състезанието от Формула 2 | дати | часове | телевизия

Никола Цолов постигна фантастична двойна победа в Гран при на Великобритания, като спечели както спринта, така и основното състезание на Силвърстоун. Така той изпревари големия си съперник Габриеле Мини в генералното класиране и си върна лидерската позиция. Българския лъв има 17 точки преднина, като ще се опита да я увеличи този уикенд, когато пилотите от Формула 2 ще се изправят един срещу друг в Гран при на Белгия.

Програма за Гран при на Белгия: Дата, начален час, телевизия

С двойната си победа в Гран при на Великобритания, Никола Цолов не просто успя да задмине Габриеле Мини по точки, а и отвори голяма разлика между двамата. В момента Българския лъв е първи в генералното класиране с актив от 141 пункта, докато Мини е втори със 124 точки. В Белгия Цолов ще се опита да отвори още по-голяма разлика между двамата. Той ще има шанса да го направи в периода между 17 и 19 юли.

В пълната програма на Никола Цолов можете да видите повече информация за сезон 2026 на Българския лъв във Формула 2.

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В кой ден и от колко часа ще дават тренировката и квалификацията за Гран при на Белгия?

Гран при на Белгия се явява осмия кръг на Формула 2. Дължината на писта "Спа" е малко над 7 километра. Първият ден от програмата на Гран при на Белгия е петък, 17 юли. Тогава ще се проведе свободната тренировка за осмия кръг на Формула 2, с начален час 12:05 ч. българско време. Тя ще бъде предавана пряко в българския ефир, в канала на Diema Sport 3.

Отново на 17 юли ще се проведе и квалификацията на "Спа". Тя е с начален час 16:55 ч. българско време и ще бъде предавана пряко по Diema Sport 3.

Кога и къде да гледаме спринта и основното състезание за Гран при на Белгия?

Перлата в короната на Формула 2 винаги са състезанията, които носят точки. Това са именно спринта и основната надпревара. В тях Никола Цолов ще може да натрупа актив и да дръпне значителмно на Габриеле Мини в генералното класиране. Първият ден, в който това ще може да се случи, е денят на спринта. Той ще се състои на 18 юли, събота, с начален час 15:15 ч. българско време. Спринтът ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир, а каналът, който ще го предава е Diema Sport 3.

И черешката на тортата в програмата - основното състезание за Гран при на Белгия. То ще се проведе в неделя, 19 юли, с начален час 11:00 ч. българско време. А българският телевизионен канал, който ще излъчва надпреварате е Diema Sport 3.

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