Какво всъщност сме подписали в Киев? МВнР с ново обяснение

Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в т.нар. "Коалиция на желаещите" за Украйна. Това се казва в позиция от Министерството на външните работи (МВнР), изпратена до медиите. Петрова участва в сряда в петото издание на Срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ в Киев.

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От МВнР уточняват, че тя не е подписвала документ, с който да ангажира страната ни със засилено участие в т.нар. „Коалиция на желаещите“ за Украйна. Допълва се, че самата коалиция също няма формален характер, а фокусът ѝ е върху гаранции за сигурност след постигане на мир. От външното министерство подчертават, че позицията на правителството остава непроменена.

В рамките на срещата е била приета съвместна декларация, съдържаща традиционни формулировки за подкрепа на Украйна от държавите в Югоизточна Европа. Според МВнР документът няма задължителен характер и не създава правни ангажименти за подписалите го страни. От министерството отбелязват още, че във форума са участвали както държави членки на Европейския съюз, така и страни извън блока, включително такива, които не са част от инициативата Коалиция на желаещите.

На сайта на Министерството на външните работи на Украйна бе публикуван текст на подписаната в Киев вчера декларация и се посочва, че България е сред страните, които са подкрепили декларацията. Единствената държава, която не се е присъединила към документа, е Сърбия.

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Декларацията беше подписана от украинския президент Володимир Зеленски и представители на Албания, Гърция, Молдова, Румъния, Хърватия, Словения, Северна Македония, Черна гора и България. В нея се осъжда руската инвазия в Украйна, а подписалите страни обещават да продължат политическата, военната и финансовата подкрепа за Украйна, както и да увеличат натиска върху Русия и да сътрудничат във възстановяването на Украйна.

Декларацията, подписана от министър Петрова, е в противоречие с изявлението на премиера Румен Радев, направено по-рано тази седмица в Париж. "Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите", заяви Радев. Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията. ОЩЕ: Радев отиде на парада във Франция с покана за "Коалицията на желаещите" за Украйна, но категорично я отхвърли (ВИДЕО)

По-рано от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в "Коалицията на желаещите", а според тях министърът на външните работи подписва декларация в нейна подкрепа.

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Председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов коментира протеворечивите действия на правителството. По думите му въшната министърка била в Киев "за засилване на двустранното сътрудничество в енергетиката". Декларацията, която подписа Велислава Петрова в Киев, според Витанов "няма обвързващ характер". Накрая той заключи, че "българската външна политика е многопластова".