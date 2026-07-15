Операция и несигурно бъдеще в UFC за Конър Макгрегър след кошмарното му завръщане

Завръщането на легендата на бойните спортове Конър Макгрегър в UFC се оказа катастрофа, но бившият шампион в две категории не изглежда обезкуражен. След 5-годишно отсъствие ирландецът отново се качи в октагона за реванша си с Макс Холоуей. Двубоят обаче протече катастрофално за Макгрегър, който получи тежка контузия само 69 секунди след началото на мача и бе принуден да се оттегли. Впоследствие стана ясно, че коляното му е счупено. След загубата си Макс Холоуей, ирландецът продължава да бъде активен в социалните мрежи, като информира публиката за състоянието си.

Конър Макгрегър ще се подложи на операция

Два дни след загубата Макгрегър публикува още едно изявление в социалните мрежи, в което написа, че следващата му стъпка е да се подложи на операция. Точният характер на контузията обаче остава неуточнена. Въпреки това, Макгрегър има намерение да се върне още веднъж в октагона, за да изпълни договора си с UFC. "Всичко се случва за мое добро", написа Макгрегър. "Всичко е възможно за мен, защото съм вярващ. Операция. Рехабилитация. Завръщане към тренировките по бойни изкуства. Отново в действие. Последният мач по договора."

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Макгрегър, който във вторник навършва 38 години, се появи за първи път в клетката, след като си счупи крака при загубата от Дъстин Порие през юли 2021 година. Завръщането му в състезанията претърпя множество забавяния, най-вече поради още една контузия през 2024 г., която попречи на двубоя му с Майкъл Чандлър. Много други фактори са попречили на кариерата му в бойните спортове, включително това, че Макгрегър беше признат за виновен в сексуално посегателство в граждански процес, приключил през ноември 2024 г., странната му кандидатура за президент в родната му Ирландия, която така и не се осъществи, както и ангажирането му с други бизнес начинания.

Все още няма график за завръщането на Макгрегър, но звездата от UFC и неговият екип първоначално бяха планирали договорът му да изтече най-късно до април 2027 г. В зависимост от тежестта на контузията на Макгрегър тази дата вероятно ще бъде отложена. Холоуей вече се е предложил доброволно да бъде последният съперник на Макгрегър в UFC, с надеждата да завърши трилогията, която датира от 2013 г. Макгрегър спечели първия мач с решение на съдиите, а Холоуей вече има победа с технически нокаут над Макгрегър, с което изравни серията на 1:1.

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