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Европейски шампион на България сложи край на кариерата си

15 юли 2026, 14:55 часа 686 прочитания 0 коментара
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Европейски шампион на България сложи край на кариерата си

Един от българските шампиони във вдигането на тежести сложи край на спортната си кариера. Става въпрос за Дейвид Фишеров, който е родом от Австрия, но има българско гражданство и се състезава за страната ни. 27-годишният щангист официално е обявил пред родната федерация по вдигане на тежести, че повече няма да участва в състезания и да тренира за тях. Новината бе съобщена от колегите от bTV.

Дейвид Фишеров спира със спорта

Фишеров е един от най-успешните ни щангисти през последните години. През 2018 година той става европейски вицешампион за кадети на шампионата в Полша. Тогава той все още се състезава за под флага на Австрия. Година по-късно той сбъдва "голямата си мечта" да представя България на най-голямата сцена. Връзката на Фишеров със страната ни датира от най-ранна детска възраст, когато идва на лагер в Добрич и моментално се влюбва във всичко тук. Впоследствие той се състезава с националния флаг на три големи първенства.

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Дейвид Фишеров

През 2022 г. Фишеров печели европейската титла в категория до 102 килограма на първенството на Стария континент, като става първи и в изхвърлянето, и в изтласкването. Предната година пък се окичва със сребърен медал в изтласкването на Европейското в Москва. В началото на 2023 година щангистът е отстранен от спорта за 3 години, след като в допинг пробата му е открит анаболният стероид "тренболон". Той се завърна на голямата сцена през тази година, като участва на Европейското първенство в Батуми, Грузия. Там той се класира на 8-а позиция в двубоя. Сега, изглежда, че Дейвид Фишеров е решил да сложи край на спортната си кариера.

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вдигане на тежести Дейвид Фишеров
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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