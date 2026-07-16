Аржентина се позабавлява с бутилката на Пикфорд и записките му за дузпи (ВИДЕО)

Вратарят на националния отбор по футбол на Англия Джордан Пикфорд е бил подготвен за всичко на полуфинала срещу Аржентина на Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Канада и Мексико, но вероятно не е очаквал важна информация да попадне в ръцете на съперника, пише агенция DPA.

Аржентинците попаднаха на бутилката на Пикфорд след победата над Англия

Както други вратари са правили в миналото, Пикфорд беше прикрепил лист хартия към бутилката си с вода с отпечатани бележки как аржентинските футболисти обичайно изпълняват дузпи в случай на равенство в редовното време и продълженията на двубоя.

⚠️🍶 Pickford’s penalty list leaked on a bottle on pitch side. pic.twitter.com/rQmH9AETIL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026

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Меси и компания се посмяха с бележките на английския вратар

Това обаче така и не се случи, тимът на Аржентина победи с 2:1 след обрат, а след мача аржентинските национали се натъкнаха на бутилката. Суперзвездата Лионел Меси и неговите съотборници се засмяха, докато изучаваха бележките и си подаваха бутилката.

Кондиционният треньор Луис Мартин публикува в Instagram снимка от ситуацията и написа: "Жалко, че нямахме същия план". По-късно той изтри публикацията, но снимките и видеото вече се бяха разпространили в социалните мрежи.

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Lionel Messi dan para pemain Argentina sempat ngintip botol minum Pickford yang isinya catatan arah tendangan penalti. 😭😂 pic.twitter.com/qD29xZwgjg — FANS BOLA AJA (@FansBolaja) July 16, 2026