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Младеж пострада тежко при катастрофа, медицински хеликоптер го докара в София

16 юли 2026, 13:56 часа 907 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Младеж пострада тежко при катастрофа, медицински хеликоптер го докара в София

Младеж на 16 години, за чийто живот има опасност, беше транспортиран с медицински хеликоптер от Многопрофилната болница за активно лечение „Иван Скендеров“ в Гоце Делчев до Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов“ в София. Това съобщиха от лечебното заведение в Гоце Делчев. Момчето е пострадало при пътнотранспортно произшествие вчера вечерта в село Огняново.

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По данни на Областна дирекция на МВР в Благоевград, инцидентът е станал около 21:05 ч. на улица „Димитър Кемалов“. Лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 63-годишен мъж от с. Огняново, при извършване на ляв завой е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е сблъскал с мотоциклет КТМ, който не е бил регистриран по надлежния ред.

При катастрофата е пострадал 16-годишният неправоспособен водач на мотоциклета, който е получил черепно-мозъчна травма, фрактура на бедрената кост и фрактура на поясен прешлен. На мотоциклета е пътувало и малолетно момче от с. Огняново, което е получило мозъчен кръвоизлив и контузия на белия дроб. То остава на лечение в МБАЛ „Иван Скендеров“ в Гоце Делчев.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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