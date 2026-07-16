От собственик на кафенета до премиер на Украйна: Радата назначи Серхий Корецки

На 16 юли украинският парламент (Върховната рада) назначи Серхий Корецки за нов министър-председател след оставката на досегашния премиер Юлия Свириденко и разпадането на правителството ѝ. 289 от общо 392 депутати одобриха назначаването на досегашния ръководител на държавната енергийна компания "Нафтогаз", докато един гласува против, седем се въздържаха, а 21 представители не гласуваха. Името на Корецки неофициално се спрягаше за поста от няколко дни насам.

Изпълнителният директор на държавната нефтогазова компания „Нафтогаз“ беше номиниран от президента Володимир Зеленски на 15 юли. Очаква се кабинетът му да бъде назначен по-късно днес.

Ukraine's parliament approved Serhii Koretskyi as the new prime minister. pic.twitter.com/FBmo7RUnxK — Clash Report (@clashreport) July 16, 2026

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Добра репутация

Анализатори и депутати заявиха пред Kyiv Independent, че Корецки се ползва с добра репутация.

Назначаването му обаче беше помрачено от спорове относно уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров, който се считаше за изключително ефективен, а решението на Зеленски да го уволни предизвика протести в цялата страна на 16 юли.

Снимка: Михайло Федоров, Getty Images

Давид Арахамия, лидер на парламентарната фракция на Зеленски „Слуга на народа“, заяви на 15 юли, че опитът на Корецки в „Нафтогаз“ „ще бъде безценен - особено сега, когато Украйна се подготвя за това, което може да се окаже най-тежката зима в историята ѝ“.

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Кой е Серхий Корецки?

Преди да постъпи в държавния енергиен сектор, Корецки е изградил кариерата си в частния сектор на горивната промишленост в Украйна. През 2013 г. той стана главен изпълнителен директор на Continuum Group и нейната мрежа от бензиностанции WOG. Той беше основател и собственик на украинската верига кафенета Idealist Coffee Co.

Корецки също така е ръководил държавните енергийни компании „Укрнафта“ и „Укртатнафта“ от 2022 до 2025 г.

Серхий Корецки официално пое поста на изпълнителен директор на „Нафтогаз“ през май 2025 г., след като бе назначен от надзорния съвет на компанията. По време на мандата си той се съсредоточи върху поддържането на енергийната инфраструктура на Украйна в експлоатация на фона на руските удари по производствените съоръжения.

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