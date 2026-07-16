Войната в Украйна:

"Прокурор от тефтера на Сашо Миялков": Опозицията в Скопие обясни защо Груевски е оправдан

16 юли 2026, 13:35 часа 673 прочитания 0 коментара
Снимка: Фейсбук
"Прокурор от тефтера на Сашо Миялков": Опозицията в Скопие обясни защо Груевски е оправдан

Опозицията в Северна Македония обвърза оправдателната присъда на Никола Груевски по едно от делата му с бившият директор на Управлението за сигурност и контраразузнаване (УБК) на страната Сашо Миялков, която е и братовчед на бившия премиер и който бе осъден през 2021 г. на 8 години затвор за злоупотреба със служебно положение, става ясно от публикация в македонската медия 24info.mk.

"Зад игрите със случая „Талир 2“ стои сценарий за предотвратяване на конфискацията на престъпно придобитото имущество на ВМРО и за спасяване на Никола Груевски", твърди говорителката на опозиционната СДСМ Богданка Кузеска.

Според нея тази оправдателна присъда е дело на съдебната система, контролирана от Християн Мицкоски, и най-силното доказателство, че когато ВМРО контролира държавата, няма справедливост, съдебната система не служи на гражданите, а по-скоро служи за спасяване на престъпността на правителството. ОЩЕ: От "ще бъде арестуван" до "правдата възтържествува": Мицкоски за оправдателната присъда за Груевски (ВИДЕО)

Връзката със Сашо Миялков

Тя цитира бившия прокурор Ленце Ристовска по делото, която е разкри шокиращи подробности, че делото е било бавено и проточвано.

"Ристовска беше отстранена от делата и правомощията ѝ бяха отнети. Съдиите и прокурорите, работили по „Талир 1“ и „Талир 2“, бяха публично нападнати. Правителството смени народния обвинител, назначи прокурор от тефтера на Сашо Миялков,. Смени и назначи съдии, близки до правителството и Мицкоски", заяви Кузеска. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Опозицията търди, че Мицкоски публично възлагал задачи на прокурори и съдии от парламентарната трибуна, по телевизията и по телефона. ОЩЕ: Отпуск от затвора: Бившият шеф на македонското контраразузнаване подкара скъпа кола в Монте Карло (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Никола Груевски СДСМ Сашо Миялков Християн Мицкоски Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес