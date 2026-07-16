"Прокурор от тефтера на Сашо Миялков": Опозицията в Скопие обясни защо Груевски е оправдан

Опозицията в Северна Македония обвърза оправдателната присъда на Никола Груевски по едно от делата му с бившият директор на Управлението за сигурност и контраразузнаване (УБК) на страната Сашо Миялков, която е и братовчед на бившия премиер и който бе осъден през 2021 г. на 8 години затвор за злоупотреба със служебно положение, става ясно от публикация в македонската медия 24info.mk.

"Зад игрите със случая „Талир 2“ стои сценарий за предотвратяване на конфискацията на престъпно придобитото имущество на ВМРО и за спасяване на Никола Груевски", твърди говорителката на опозиционната СДСМ Богданка Кузеска.

Според нея тази оправдателна присъда е дело на съдебната система, контролирана от Християн Мицкоски, и най-силното доказателство, че когато ВМРО контролира държавата, няма справедливост, съдебната система не служи на гражданите, а по-скоро служи за спасяване на престъпността на правителството. ОЩЕ: От "ще бъде арестуван" до "правдата възтържествува": Мицкоски за оправдателната присъда за Груевски (ВИДЕО)

Връзката със Сашо Миялков

Тя цитира бившия прокурор Ленце Ристовска по делото, която е разкри шокиращи подробности, че делото е било бавено и проточвано.

"Ристовска беше отстранена от делата и правомощията ѝ бяха отнети. Съдиите и прокурорите, работили по „Талир 1“ и „Талир 2“, бяха публично нападнати. Правителството смени народния обвинител, назначи прокурор от тефтера на Сашо Миялков,. Смени и назначи съдии, близки до правителството и Мицкоски", заяви Кузеска.

Опозицията търди, че Мицкоски публично възлагал задачи на прокурори и съдии от парламентарната трибуна, по телевизията и по телефона. ОЩЕ: Отпуск от затвора: Бившият шеф на македонското контраразузнаване подкара скъпа кола в Монте Карло (ВИДЕО)