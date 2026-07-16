Официална покана от Schammasch за техния специален концерт в София през ноември

На 21 ноември 2026 г. швейцарската авангардна метъл група Schammasch ще гостува в столичния клуб Mixtape 5 със специалното шоу Triangle – 10th Anniversary. В рамките на концерта групата ще изпълни изцяло своя монументален троен албум "Triangle" в 110-минутен пърформанс, посветен на десетата годишнина от издаването му.

Организаторите от Blue Hills Events представят официалната покана от Schammasch за техния специален концерт в София през ноември.

Това дори не е видео реклама за шоуто, а покана, изготвена лично от C.S.R. / @eyeofsaros от Schammasch. Тази динамична визуализация успява само за секунди да предаде внушението на проекта "Triangle" и да ни каже толкова много без думи. С изображение и звук, събрани в 32 секунди, швейцарските авангардисти ни подават темата на 110-минутния пърформанс на 21 ноември в Mixtape 5.

За визуалното оформление на албума "Triangle" групата работи с артисти със собствен разпознаваем почерк. Това са широко признатият в метъл средите фотограф Ester Segarra и дизайнерът Valnoir.

Както вече писахме, символиката на провокативната обложка на "Triangle" е тясно свързана с цялостната концепция на албума за триединството и духовното извисяване. Идеята за трите страни на триъгълника е пресъздадена чрез трите части на обложката (съответстващи на трите отделни диска), като всяка от тях представя един аспект на Светата Троица, интерпретиран през личната философска призма на фронтмена C.S.R. – като преход от смъртта към просветлението.

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Първоначалната идея за обложката е вдъхновена от скулптурите на американския артист Richard MacDonald. Тъй като групата не получава разрешение да използва оригиналните му творби, те пресъздават концепцията с реални модели. На обложката е заснет цирковият артист Sasha Krohn, изобразен в пози, които създават усещане за падане в нищото или за левитация.

"Triangle" е мащабно пътуване през три етапа на духовна трансформация, вдъхновено от езотерични и философски концепции за цикъла на живота, смъртта и прераждането.

Цялостното издание включва поредица от фотографии, които визуално представят трите етапа на албума.

Съпреживяваме на живо с групата този монументален троен опус "Triangle" в София на 21 ноември срещу само един билет от Eventim.

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