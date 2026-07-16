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11-о издание на София Филм Фест в Кюстендил с избрани кинотворби

16 юли 2026, 13:50 часа 656 прочитания 0 коментара
Снимка: София Филм Фест
11-о издание на София Филм Фест в Кюстендил с избрани кинотворби

За екипа на София Филм Фест е привилегия да продължи партньорството с Община Кюстендил – канят зрителите на специално подбрани филми на голям екран на открито, като и през 2026 година площад "Велбъжд" в центъра на града отново очаква киноманите в петъците на месец август, а ако дните се окажат дъждовни – филмите ще бъдат представени в Младежки център Кюстендил. Вход свободен! 

"София Филм Фест в Кюстендил" се организира от Арт Фест/София Филм Фест и Община Кюстендил, като част от програмата "Кюстендилско лято" и проекта "София Филм Фест на път 2026", с подкрепата на ИА "Национален филмов център" и паневропейската верига киносалони Europa Cinemas.

Прожекциите започват на 7 август (петък) в 21:00 часа с новия български филм на режисьора Светослав Овчаров – "Залог". Авторите му разчитат на добре познати и обичани български актьори, на честно и увлекателно пресъздаване на факти от нашата история, чиито уроци са все още ненаучени от няколко поколения.

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Остър политически трилър пренася зрителите в края на XIX век в София. Русия се опитва да дестабилизира политическото положение в България. Майорът организира заговор за детронирането на Княза и убийството на Министър-председателя. Един срещу друг се изправят приятели от детинство. В миналото двамата са били хъшове в Румъния и дори са били влюбени в една и съща жена. Днес тя е пристигнала в България, за да се включи в заговора. Бъдещето на страната е поставено на карта, а залогът е животът или на Майора, или на Министъра. 

Главните роли във филма са поверени на Захари Бахаров, Асен Блатечки, Деян Донков и румънската актриса Офелия Попии, в актьорския екип са още Иван Савов, Валентин Ганев, Малин Кръстев, Стефан Мавродиев, Гергана Плетньова. Оператор на филма е Веселин Христов, продуцентските отговорности и монтажа са в ръцете на Светла Цоцоркова и Светослав Овчаров.

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Режисьорът Светослав Овчаров и продуцентката Светла Цоцоркова лично ще представят филма пред публиката в Кюстендил. 

Програмата продължава на 14 август (петък) в 21:00 часа с документалната творба на Станимир Трифонов "Мила родино". Киноразказът е посветен на един изключителен българин – Цветан Радославов. През есента на 1885 година той се завръща в България от учение в Прага и Виена, където по-рано е написал "Мила Родино". Тази прекрасна песен се разпростира по всички кътчета на страната и за кратко завладява българските сърца... Филмът на Станимир Трифонов, по сценарий на Петър Русев, проследява живота на изтъкнатия ерудит и историята на националния ни химн. Оператор е Кирил Проданов, музиката е дело на Йордан Гошев, продуцент е Доли медия студио. "Мила Родино" получи почетен диплом на фестивала "Златен Ритон". 

Режисьорът Станимир Трифонов ще бъде специален гост в Кюстендил, за да представи филма.

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21 август (петък) от 21:00 часа е денят за среща с "Рейнско злато", филм на световноизвестния режисьор Фатих Акин. Съдбата на XATAR, един от най-прочутите рапъри в целия немскоговорящ свят, издал шест студийни албума, продадени в многохиляден тираж, е в основата на тази филмова история, разказана от Фатих Акин, по мотиви на автобиографичния роман на рапъра "Всичко или нищо: Светът ни принадлежи" ("All Or Nothing: We Say the World Belongs to You"). Емигрантският живот в Германия предлага много възможности, но и препятствия – Живар Хаджаби се издига от дребен престъпник до сериозен дилър на наркотици. След изчезването на една пратка, прочутият обир на злато е организиран с цел изчистване дълговете към картела...

Финалът на програмата за 2026 година ще бъде поставен на 28 август (петък) с най-новия филм на именития ирански режисьор Джафар Панахи "Обикновен инцидент", с чиято българска премиера бе открит 30-ият София Филм Фест през март. Това е първата творба на Панахи след излизането му от затвора и проследява един мъж, бременната му съпруга и дъщеря им, които катастрофират, а това случайно произшествие се трансформира в поредица от събития с важни лични и обществени последствия. Талантът на Джафар Панахи като създател на завладяващи истории е признат отдавна в света на киното – иранският режисьор има в колекцията си "Златен лъв" от Венеция (за "Кръгове", 2000), "Златна мечка" от Берлин (за "Такси", 2015) и "Златна палма" за "Обикновен инцидент", който получи и две номинации за "Оскар". Прожекцията на филма в Кюстендил е с начален час 21:00 часа!ю.

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София Филм Фест Кюстендил филми
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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