Превърнаха най-емблематичното състезание във Формула 1 в най-скучното за годината

След разочароващия финал на "Силвърстоун", приключил под надзора на колата за сигурността, Формула 1 се готви за поредния уикенд, изпълнен с инциденти и вероятно без големи емоции. Гран при на Великобритания можеше да се превърне в едно от най-великите състезания на годината, като изглеждаше, че ще се повтори сценарият от Абу Даби 2021 с решаваща битка в последната обиколка. Но ФИА реши, че е необходима още една обиколка под колата за безопасност, след като болидите заеха стартовите си позиции, което означаваше, че Шарл Льоклер финишира безпроблемно, докато рискованият ход на Люис Хамилтън за смяна на гуми се оказа скъпоструващ и го смъкна с едно място надолу на подиума.

Сериозни критики към ФИА преди Гран При на Белгия

Обикновено след екшъна на "Силвърстоун", всички погледи са насочени към Гран при на Белгия на една от най-емблематичните писти в календара - "Спа". Надпреварата там винаги предлага зрелище, особено когато Макс Верстапен намери формата си на писта, където има много възможности за изпреварвания. Но въпреки новото обявление от ФИА за добавяне на още една зона с режим на права линия, която ще бъде активирана около прочутия завой "Еу Руж", в падока на Формула 1 се опасяват, че новите болиди ще превърнат това състезание в едно от най-лошите за годината.

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Двукратният шампион Фернандо Алонсо от Астън Мартин даде старт на дебат, като отбеляза, че състезанието на "Спа" може да разкрие основния недостатък на болидите от ерата след въвеждането на DRS. По-рано тази седмица испанецът заяви, че в определени участъци от пистата болидите ще имат по-малко мощност от тези във Формула 2, което е категорично обвинение за това как хибридните двигатели се провалят тази година. Подобни затруднения в задната част на стартовата решетка изпитват Уилямс и Хаас, като и двата отбора споделят опасенията на Алонсо.

"Ако изразходваш енергията от завой 1 до завой 5, за останалата част от обиколката е свършено", каза той. "Затова трябва да спестиш малко енергия там, за да можеш да я използваш от завой 14 до "Автобусната спирка". Но ако я използваш на тези две прави, което е оптималният вариант, тогава има цяла минута (целия втори сектор) без използване на DRS. А без използване на DRS имаме по-малко мощност от Формула 2. Това ще бъде предизвикателство."

Болидите няма да имат достатъчно мощност в дългите серии

Това не е критика към "Спа", тъй като Гран при на Белгия е една от най-популярните в календара. По-скоро това оказва силен натиск върху ФИА, която реши да промени правилата за двигателите, като премахне DRS в полза на по-голям акумулаторен пакет и режим за "изпреварване". Въпреки че направиха корекции в баланса на мощността, като върнаха леко предимството към двигателите, а не към акумулаторите, управителният съвет продължава да бъде подложен на критики от страна на ветерани като четирикратния световен шампион Макс Верстапен. Тъй като "Спа" е най-трудната писта за управление на двигателя, Верстапен също посочи, че просто няма да има достатъчно мощност при дългите серии.

Миналата година пистата в "Спа" беше оцветена в оранжево, след като Оскар Пиастри и Ландо Норис завършиха на първите две места. Тази година това изглежда малко вероятно, тъй като дуото на Макларън се представя значително по-бавно от Мерцедес и Ферари. Все пак изглежда, че повечето отбори са в една и съща лодка, така че състезанието може би просто ще бъде по-бавно, но също толкова хаотично, колкото обикновено. Най-големите победители тук изглежда са от Мерцедес, които тази година поддържат най-високата скорост по правите от всички, така че очаквайте "сребърните стрели" отново да излетят напред.

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