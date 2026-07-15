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Нови правила променят заснемането на жените в спорта

15 юли 2026, 13:32 часа 553 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нови правила променят заснемането на жените в спорта

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) и Европейската атлетика издадоха насоки за телевизионните оператори, отразяващи състезания по женска атлетика. Целта им е да спрат сексуализацията на спортистктите по време на излъчванията и да насочат вниманието на зрителите към спортните им постижения, а не към отделните части на тялото. Документът препоръчва на телевизионните оператори да избягват близки планове отзад, кадри от нисък ъгъл, продължителни кадри и повторения на забавен каданс, освен ако нямат спортна или техническа стойност. Вместо това, операторите се съветват да показват техниката на спортистката, бягането, скока и други елементи, които помагат да се разбере представянето.

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Сериозен проблем

Изпълнителният директор на EBU Sports Глен Килан заяви, че сексуализирането на заснемането и монтажът на съответните кадри се превръщат в сериозен проблем в спортните предавания. В насоките се посочват примери с реални кадри от състезания по висок скок, овчарски скок, скок дължина и бягане, където работата с камерата може да се възприеме като „компрометираща“, предаде "Гласная".

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Новите правила са подкрепени от видни атлети по лека атлетика, включително британската скачачка Холи Брадшоу. По думите й спортистите понякога мислят не само за представянето си по време на състезания, но и за ъгъла на камерата: „Лично съм преживявала злоупотреба в социалните мрежи и съм виждала неподходящи видеоклипове онлайн, където аз и колегите ми бяхме показвани на забавен каданс по време на нашите състезания“, призна тя.

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EBU подчертава, че предаванията трябва да разказват историята на състезанието и да показват уменията на спортистите, а не да ги превръщат в обекти на сексуализирано внимание.

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Снимки Лека атлетика жени спорт камера сексуално насилие
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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