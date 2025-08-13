Войната в Украйна:

Отстраниха един от най-бързите мъже на планетата заради допинг

13 август 2025, 11:44 часа 425 прочитания 0 коментара
Американският спринтьор Фред Кърли бе временно отстранен за нарушаване на антидопинговите правила. Сребърният и бронзовият медалист от олимпийски игри на 100 метра не е спазил изискванията за местонахождение. Кърли, който е и световен шампион на 100 метра от 2022-ра, планира да оспори обвинението, че е нарушил антидопинговите правила. На този етап обаче той ще трябва да остане извън леката атлетика.

"Той е твърдо убеден, че един или повече от предполагаемите пропуснати тестове трябва да бъдат отменени, защото той не е проявил небрежност или защото допинг контролният инспектор не е направил всичко разумно възможно при дадените обстоятелства, за да го открие на определеното място", заяви адвокатът на Кърли в изявление, публикувано в профила му в X.

Фред Кърли е един от най-бързите хора на планетата, като личният му резултат на 100 метра е 9.76 сек., а на 200 метра - 19.76 сек. Припомняме, че световните рекорди в двете дисциплини се държат от Юсейн Болт - 9.58 сек. на 100 метра и 19.19 сек. на 200 метра. Той има и две световни титли на 4х100 метра с щафетата на САЩ, както и няколко победи в Диамантената лига.

Само преди дни хванаха олимпийски шампион от Париж с допинг.

