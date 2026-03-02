"Чудовище, никой не може това": Божидар Саръбоюков влезе в световния елит и на висок скок (ВИДЕО)

Божидар Саръбоюков спокойно може да се нарече феномен за българската лека атлетика! Лидерът в световната ранглиста в дългия скок за сезона с 8.45 метра записа хеттрик от национални титли, след като триумфира не само в скока на дължина, но и в тройния скок, както и на висок скок. А най-впечатляващо бе представянето му именно във високия скок, където скочи невероятните 228 сантиметра - резултат, който го вкарва в световния елит в дисциплината.

Невероятните 228 сантиметра във високия скок

Божидар, който преди дни гостува в Студио Спорт на Actualno.com, заяви още преди състезанието, че иска да се забавлява - и затова смята да стартира и в трите дисциплини. Той си осигури безпроблемно титлите на дълъг скок и троен скок, а после се фокусира върху високия скок, където дори скача с шпайк за дълъг скок. Саръбоюков се конкурира с осмия от Олимпийските игри в Париж Тихомир Иванов, като го победи с 8 сантиметра преднина.

Резултатът на Божидар Саръбоюков може да му донесе медал на голям форум

Саръбоюков, който имаше 220 см личен резултат, успя да вдигне върховото си постижение до 228 сантиметра. С такова постижение той е способен дори да се пребори за медал на голям форум. За сравнение: на Световното първенство в зала през 2025 година топ 3 се затваряше точно на 228 сантиметра. На Европейското първенство в зала през миналата година пък топ 3 се затваряше на 229 сантиметра.

"Има таланти, има и чудовища. Никой не може това, което направи Божидар"

Невероятното му представяне бе коментирано и от Андреас Трайковски - състезател в скока на дължина, който поддържа и популярната страница Jumpers World. "Това е лудо! 2.28 м и да скачаш 8.45 м. Слушайте! Има таланти, има и чудовища. Божидар е чудовище. Не може да ми кажете никой друг талант днес, който може да скочи 2.28 м в скока на височина и 8.45 м в скока на дължина. Никой не може да направи това", каза Трайковски във видео в социалните мрежи, цитиран от Sportal.bg.

Божидар постигна осми най-силен резултат на висок скок в света за сезона, като покри и европейски норматив. Той опита да атакува и 2.32 метра, което щеше да бъде национален рекорд и покрит световен норматив. За Божидар предстои участие на Световното първенства в зала, където ще опита да стане първият българин, спечелил световна титла в дългия скок. Ето и видео от невероятния опит от 228 см на Божидар във високия скок на Националния шампионат в София:

