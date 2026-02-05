Българската грация, която ще бъде знаменосец на Олимпиадата

Най-успешната състезателка по фигурно пързаляне на България Александра Фейгин ще представя страната ни на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, където с красота и грация ще се опита да се пребори за възможно по-предно класиране. Тя ще бъде знаменосец на българската делегация на Откриването на Игрите на 6 февруари на стадион „Сан Сиро” в Милано.

Александра Фейгин ще сияе на олимпийската пързалка в Милано/Кортина

Родена през 2002 г. в Йерусалим и израснала в България, Фейгин започва да тренира фигурно пързаляне на 6-годишна възраст. Избира спорта заради неговата красота, сложност и артистичност, а още от дете показва силни качества, особено в скоковете.

„От 18 години всеки ден съм на пързалката. Целият ми съзнателен живот съм тук. Когато правиш едно и също нещо толкова години, имаш периоди, когато просто ти е писнало. Точно там идва моментът, в който показваш какъв характер си. Не се отказваш, продължаваш колкото и да е трудно и да не искаш. Това е нашият начин на живот и се свиква”, сподели Александра пред Nova News.

Тя тренира под ръководството на Андрей и Ина Лутай и има множество национални титли. Сред по-значимите ѝ постижения са първо място на Балканските игри през 2018 г., участие на Световното първенство за младежи, както и 17-о място на Световното първенство през 2021 г., което ѝ носи участие на Олимпийските игри в Пекин 2022, където достига финалите въпреки операция на коляното.

„Мечтите не спират с една Олимпиада. За втори път ще имам честта да участвам на Зимни олимпийски игри – Милано-Кортина 2026 и да представям България. А този път – с още по-голяма отговорност и гордост, като знаменосец. Мечта, труд, път… и много сърце“, написа Фейгин в профила си в Instagram.

Автор: Кристин Попова

