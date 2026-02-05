Невръстната сноубордистка на България, която е способна да обърка много сметки на Олимпиадата

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Малена Замфирова е едва на 16 години, но с талант и амбиции надхвърлящи многократно възрастта ѝ. Българската сноубордистка е част от олимпийския отбор на България, който вече тренира по ски пистите в Италия в подготовка за предстоящото състезание на 8-и февруари. И макар да е толкова млада, Малена вече изглежда способна да обърка сметките на женския световен елит в сноуборда.

Малена Замфирова е най-младата българска участничка в Олимпиадата

Малена е родена през 2009 година в София и нейния път в сноуборда е сякаш естествено предопределен. Баща ѝ Анатоли Замфиров е бивш състезател и настоящ треньор на националния отбор по сноуборд на България, а големият ѝ брат Тервел също ще дебютира на сноуборда на тазгодишната Олимпиада.

Замфирова смая света още в началото на миналата година, когато в дебютния си старт от Световната купа по сноуборд в Криница, Полша тя завърши на втора позиция. Тогава Малена бе едва на 15, но с лекота надмина някои утвърдени имена на световния женски сноуборд. Два дни по-късно на Световното първенство за младежи и девойки до 23 г., отново в Полша, Малена взе среброто в дисциплината паралелен гигантски слалом, а на следващия ден печели второ място и в паралелния слалом.

Силен старт на годината за Замфирова и българските сноубордисти

Малена Замфирова завърши на четвърто място на Световната купа в Банско на 17 януари, където шампион при мъжете стана брат ѝ Тервел. Три дни по-късно тя триумфира със златото на Европейската купа. В края на януари, броени дни преди старта на Олимпиадата, Замфирова се класира на финала на Световната купа по алпийски сноуборд в Рогла, Словения, където завърши на достойното девето място. Следващото предизвикателство, което стои пред нея е Олимпиадата в Милано/Кортина, където тя, Тервел Замфиров, Александър Кръшнях и ветерана в сноуборда Радослав Янков са поставени сред претендентите за медалите, според международните анализатори на официалния сайт на Игрите.

България никога досега не имала четирима участници в сноуборда, което ни нарежда сред водещите нации, а силните представяния на родните ни сноубордисти от началото на новата година поставят изключително високи очаквания за Игрите в Милано/Кортина.

Автор: Кристин Попова

