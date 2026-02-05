Обещаващият български биатлонист, който ще опита да разгърне потенциала си в Милано/Кортина

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Благой Тодев ще бъде един от осемте представители на България в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. За него това ще бъде втора олимпиада сред тази в Пекин през 2022 г. Тодев е един от най-успешните представители на страната ни през последните години, като показа своя потенциал още като младеж, когато постигна няколко значими успеха.

Благой Тодев: От трасетата в Банско до тези в Милано/Кортина

Роден е в Банско през 2001 година и започва да тренира ски бягане на девет години, следвайки примера на голямата си сестра. По-късно обаче открива, че страстта му всъщност е биатлона и така започва да катери стълбата на успеха. Тодев дебютира в Световната купа по биатлон през 2020 г. и от сезон 2020/2021 е редовен член на националния отбор. През 2021 г. участва на Световното първенство в Поклюка, а същата година се класира в топ 15 в три дисциплини на Световното първенство за юноши в Обертилиах.

Най-значимите успехи

През 2022 г. постига най-значимите успехи в кариерата си до момента – става европейски шампион за младежи в индивидуалната дисциплина на 15 км, печели сребърен медал в преследването на Световното първенство за младежи и завоюва Малък кристален глобус от Купата на IBU за младежи. Същата година представя България на Зимните олимпийски игри в Пекин, където заема 52-ро място в спринта.

Още: Исторически резултат за България! Щафетата остана на крачка от Топ 10 на Световното по биатлон

През сезон 2022/2023 Тодев показва постоянство на най-високо ниво, като често се класира в топ 60 в стартовете от Световната купа, отличавайки се със стабилна стрелба. Участва на Световното първенство и печели медал от Европейското първенство за младежи през 2023 г. в Мадона, а най-доброто му класиране в Световната купа до момента е 32-ро място в Солджър Холоу.

Освен със спортните си успехи, Благой Тодев е известен и с личната си ангажираност към обществени каузи. След спечелването на европейската титла за младежи той обяви, че ще продаде златния си медал, за да подпомогне лечението на онкоболна жена от родния му град Банско.

Българските биатлонисти вече тренират на олимпийското трасе ден преди официалното откриване на Игрите. Благой Тодев се възстановява от прекарано заболяване, но се очаква да е наред до старта на Олимпиадата.

Автор: Кристин Попова

Още от "Българските олимпийци в Милано/Кортина": Невръстната сноубордистка на България, която е способна да обърка много сметки на Олимпиадата