Тихомир Иванов не успя да се класира за финала на Световното по лека атлетика

14 септември 2025, 16:48 часа 417 прочитания 0 коментара
Най-добрият български състезател в дисциплината Тихомир Иванов не успя да се класира за финала на скока на височина на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Българинът постигна 216 см от първи опит, но това бе единснтвединственият му успешен скок, като след това бутна летвата на 221 см.

Така Иванов остана далеч от първите 13 състезатели - последният, от които - Ромен Бекфорд от Ямайка, скочи 225 см. Този норматив покриха и останалите финалисти, сред които личат имената на Олех Дорошчук от Украйна, японците Риоичи Акамацу и Юто Секо, Санхиеок Ву от Република Корея и Ян Щефела от Чехия.

Голяма изненада е и отпадането на олимпийския шампион от Токио Джанмарко Тамбери от Италия, който също остана с 216 см. Финалът на състезанието ще бъде във вторник от 14:30 часа българско време.

Утре Божидар Саръбоюков ще започне около обяд българско време участието си в квалификацииите в скока на дължина при мъжете, а във вторник по същото време Габриела Петрова ще опита да се класира за финал в тройния скок при жените.

