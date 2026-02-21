Удостоиха 22-годишната Лора Христова с голяма чест на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Младата звезда на българския биатлон Лора Христова бе удостоена с честта да бъде знаменосец на българската делегация на церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Христова заслужи това, след като спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра. Освен това тя записа още няколко много силни класирания, като бе на косъм от медал и в масовия старт, но се пропука при последната стрелба, за да завърши 14-та.

Церемонията по закриване ще се състои в неделя от 21:00 часа във Верона, а сред официалните гости ще бъдат служебният спортен министър на България Димитър Илиев и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Христова бе голямата сензация на България в Милано/Кортина 2026, тъй като никой не очакваше да запише толкова силни класирания предвид представянето ѝ до момента през сезона.

Не само Христова, но и Милена Тодорова показа огромен потенциал, финиширайки четвърта в спринта. Милена бе солидна и в другите стартове, като се представи достойно и в преследването, както и в масовия старт, пък и на женската щафета, където бе втори пост и предаде втора. Иначе другият медал за България на Зимната олимпиада бе спечелен от Тервел Замфиров, но той вече се прибра у нас, тъй като стартът му бе в началото на Игрите.

