Правителството на Гюров:

Удостоиха 22-годишната Лора Христова с голяма чест на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

21 февруари 2026, 18:38 часа 943 прочитания 0 коментара
Удостоиха 22-годишната Лора Христова с голяма чест на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Младата звезда на българския биатлон Лора Христова бе удостоена с честта да бъде знаменосец на българската делегация на церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Христова заслужи това, след като спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра. Освен това тя записа още няколко много силни класирания, като бе на косъм от медал и в масовия старт, но се пропука при последната стрелба, за да завърши 14-та.

Лора Христова ще бъде знаменосец на България на церемонията по закриване на Олимпиадата

Церемонията по закриване ще се състои в неделя от 21:00 часа във Верона, а сред официалните гости ще бъдат служебният спортен министър на България Димитър Илиев и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Христова бе голямата сензация на България в Милано/Кортина 2026, тъй като никой не очакваше да запише толкова силни класирания предвид представянето ѝ до момента през сезона.

Още: "В собствен розов балон съм при стрелбата": Лора Христова и Милена Тодорова с широки усмивки в края на Игрите 2026

Лора Христова

Не само Христова, но и Милена Тодорова показа огромен потенциал, финиширайки четвърта в спринта. Милена бе солидна и в другите стартове, като се представи достойно и в преследването, както и в масовия старт, пък и на женската щафета, където бе втори пост и предаде втора. Иначе другият медал за България на Зимната олимпиада бе спечелен от Тервел Замфиров, но той вече се прибра у нас, тъй като стартът му бе в началото на Игрите.

Още: Лора Христова накара България отново да мечтае, но 2 грешки костваха олимпийски медал

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Биатлон Лора Христова Олимпийски отбор на България Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес