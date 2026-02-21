Войната в Украйна:

Три варианта: какво ще се случи след изборите през април?

21 февруари 2026, 19:04 часа 464 прочитания 0 коментара
Три варианта: какво ще се случи след изборите през април?

България е в поредната предизборна кампания и най-важното, което ще се случва, е свързано с резултатите от парламентарния вот на 19 април. Хората не бива да губят изборите от погледа си, защото залогът ще е огромен. Уви, много от нещата, които се натрапват в общественото съзнание сега, са по-скоро димки, истерии и разсейващи маневри.

Какво се случи през последната седмица

Съставено беше служебното правителство "Гюров", което е и технократично, и политическо. В него доминират близки до демократичната общност и ПП-ДБ, макар че не става дума за политици от предните редове на тази коалиция. При съставянето му и координацията с ПП-ДБ е била минимална. Но така или иначе кабинетът ще бъде свързван и атакуван (от кажи речи всички) като кабинет най-вече на ПП-ДБ.

Още: Историческо: ЦИК разписа район "Чужбина" с 4 депутати

Бързо беше инкасиран правителствен гаф с назначаването на Стоил Цицелков за вицепремиер, отговорен за честни избори. Реакцията на Гюров по отстраняването на министъра беше навременна и адекватна, а и самите обвинения срещу Цицелков бяха не за експертизата му, а за неизвестни до този момент репутационни петна в биографията. Правилно е хората на държавна длъжност да нямат репутационни петна. Правилно би било и това да не важи само за свързани с ПП-ДБ политици.

Историята около "Петрохан" продължи да се използва политически и да се приписва на ПП-ДБ. Като преди всяка предизборна кампания, и в тази имаме удар по коалицията от служби и прокуратура. Информацията се използва така, че да внушава някакви неясни политически свързаности отвъд природозащитничеството на рейнджърите. Но историята "Петрохан" си е криминална, а може да се разкаже и по много различни начини. Самият факт, че хора от групата най-вероятно са сътрудничели на службите (ДАНС) прави казуса двузначен: за да прикрият собствената си отговорност, служби и прокуратура я прехвърлят на друг. Така или иначе с този казус грозно ще се злоупотребява, като накрая печеливш от историята може да се окаже основно Румен Радев.

Самият той пък е толкова ангажиран в партийно строителство, че на практика го няма на терен. Апетитът му нарасна с първите социологически прогнози и в кампанията той явно ще се бори за пълно мнозинство срещу всички други партии. Затова нападна и кабинета "Гюров" веднага след като беше съставен.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Без хора на Пеевски: Избраха водачите на листи в БСП за изборите на 19 април

Президентът Илияна Йотова също опита да се дистанцира от Гюров и да прехвърли вината върху промените в конституцията. В този смисъл кабинетът остана "сираче" и няма да може да разчита на политическа помощ нито от парламента, нито от президентството. Политическият тарикатлък на останалите най-вероятно ще доведе до консолидация на демократичната общност, която този път има пълното право да се счита за нападната от всички страни. А и обществените симпатии може да отидат в полза на този, който в суматохата все пак се опитва да свърши работа, докато другите си правят тънки сметки.

Единственият ход на Гюров е да бъде последователен и да направи това, което е обещал. Да започне с нужните промени в МВР, да осигури - доколкото може - финансова стабилност на държавата през следващите месеци, докато същевременно води кръгова отбрана срещу служби, прокуратура и политически опоненти.

Най-големият шанс на Гюров е, че самото присъствие на правителството му в политиката е демонстрация на това, че не е необходимо България да се управлява от крипто-путинисти или от корумпирани лица, окопали се в службите. Има и трети път, макар че всеки, който тръгне по него, ще бъде атакуван отвсякъде. Правителството може да се легитимира само чрез добър пример, като с поставянето от министър Янкулов на въпроса за Сарафов пред ВСС. Отказът на прокурорската колегия да избере нов и.ф. главен прокурор е скандал и директно нарушаване на ясен закон. Тези, които го правят, всъщност уронват престижа на съдебната власт и не би трябвало да са в нея: все в някакъв момент те ще понесат отговорността си за отказ да приложат закона. Силата на безсилните е в истината, както е казал Вацлав Хавел.

Какво предстои да се случи на изборите през април

Още: Параваните заменят "тъмната стаичка": ЦИК обясни как ще гласуваме на предсрочните избори

Вариантите са три, но едно нещо може да бъде предсказано още отсега. Най-късно в нощта на изборите медийната империя на Делян Пеевски ще се обърне в полза на Румен Радев, а може би и срещу Борисов. Такива пируети сме виждали и през 2009, и през 2013, и през 2014. Симбиозата между Борисов и Пеевски е материална, а не духовна. Затова тя се променя само и единствено с промени в материалната среда, каквито се очакват според всички социологически агенции.

Вариант 1: Партията на Радев е първа и близо до самостоятелно мнозинство. Така тя ще може да управлява сама, с помощ от "Възраждане" или (макар и малко вероятно) с БСП. В този случай Радев ще бъде под много силен натиск да води реваншистка и дори антиевропейска политика. Неговите избиратели ще бъдат разделени и голяма част от тях (вероятно мнозинството) ще бъдат с такива нагласи. Натиск от "Възраждане" също ще върви в тази посока. Във вътрешен план това сигурно ще доведе до силно рестриктивни закони и политики, познати от Русия и Орбанова Унгария. Във външен план България ще търси начини да се обвърже отново с руски енергийни проекти и да възпира европейските санкции срещу тях. Ако не в спирачка, България ще се превърне в един от неохотните участници в европейската интеграция: като резултат вероятно ще се самоизолираме от обща европейска отбрана, общи финансови и енергийни пазари. Шансове за съдебна реформа в този вариант ще има, особено ако Радев търси подкрепа от ПП-ДБ, а не от ГЕРБ или Новото начало за квалифицираните мнозинства.

Вариант 2: Партията на Радев е първа, но може да управлява само с ПП-ДБ за стабилно мнозинство. В този вариант има по-големи гаранции за това, че България ще запази проевропейския си курс и ще извърши съдебна реформа. Ще има шанс за участие в по-задълбочени форми на европейска интеграция във военния, финансовия и енергийния сектор. Гражданските права и свободи също няма да пострадат при едно такова управление. Вероятно е да се търси някакво сътрудничество от ГЕРБ за избор на ВСС, Инспекторат и т.н.: изискването за 2/3 мнозинства е стандартен инструмент за избор на независими органи, за да се осигури по-широка подкрепа за избраниците.

Вариант 3: Радев и ГЕРБ управляват заедно след изборите. В този вариант и Новото начало естествено ще се прислони към управлението през ГЕРБ. Това е и единственият вариант, при който медийната империя на Пеевски не се обръща срещу Борисов, но все пак се нагажда в полза на Радев. Шансове за смислена съдебна реформа в този вариант няма, но пък има шансове за отстояване на ако не проевропейски, то на поне проатлантически курс на България като част от сателитите на Доналд Тръмп в Европа. Този вариант е и най-амбивалентен съдържателно, защото и ГЕРБ, и новата формация на Радев имат популистки генезис и са идеологически доста аморфни. България ще се ослушва външнополитически и ще върви като цяло по вятъра, като Радев ще тегли на изток, а Борисов – на запад (или просто надолу).

Още: Андрей Гюров се срещна със студенти от протестите, сред тях се открои син на кандидат-кмет от ПП-ДБ-СС (СНИМКИ)

Става дума за свободата в България

Ако в следващия парламент партиите са 4 или 5, то те няма да имат извинение за несъставяне на правителство. Затова и заклинанията отсега, че ще има нови избори наесен изглеждат необосновани.

Изборите през април ще са изключително важни. Те могат да отключат политически реваншизъм на недоволните от "прехода" и да се превърнат в спирачка пред развитието и модернизацията на България. Това засега е просто вероятност, а не неизбежност. Но тази вероятност може да се засили, ако предизборната кампания се превърне в насаждане на страхове и паранои. Казусът "Петрохан" и политическата злоупотреба с него вече демонстрираха намеренията на много от участниците.

Но въпросът е всъщност за свободата в България. Гражданите, които излязоха масово по улиците през декември миналата година, трябва да са наясно, че определени политически промени могат всъщност да доведат до ограничаване на свободите в България. За съжаление, мнозина биха се радвали от такова развитие, но все пак трябва да е ясно, че няма благоденстващи общества без свобода. Опити за създаването им продължават, но те винаги завършват доста трагично. Поне това трябва да сме разбрали от българската и световната история.

Още: Седем ключови задачи и искания за оставки: Кабинетът "Гюров" взе властта (ОБЗОР)

Автор: Даниел Смилов, "Дойче веле"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
предсрочни парламентарни избори 2026 кабинетът Гюров
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес