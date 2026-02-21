Любопитно:

Още две титли за България от Балканиадата по лека атлетика! Саръбоюков победи олимпийския шампион

Божидар Саръбоюков и Тихомир Иванов спечелиха титлите в своите дисциплини на Балканиадата по лека атлетика в зала в сръбската столица Белград. Атлет номер 1 на България за изминалата година и европейски шампион на закрито в Апелдоор стана първи в скока на дължина с 8.42 метра, които записа в последния си шести опит. Така той защити златното отличие от миналата година. Иванов триумфира с личен рекорд за сезона от 2.19 метра.

Възпитаникът на Димитър Карамфилов започна надпреварата с 8.28 м. При втория си опит записа 8.39 м. После две пъти се приземи на 8.23 м. След това Саръюбоюков направи фал, за да дойде най-добрият резултат при шестия скок - 8.42 м. Така българинът надви носителя на всички възможни титли в скока на дължина и действащ олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу, който остана втори с 8.14 м. Бронзовия медал грабна другият представител на Гърция Николаос Стаматониколос със 7.76 м.

В скока на височина Тихомир Иванов триумфира само с два успешни от общо три опита, след като постигна личен рекорд за сезона от 2.19 метра. Той направи и три фаула на 2.25. Междувременно новоизгрялата звезда на българската лека атлетика - Христо Илиев, отново подобри националния рекорд на България на 60 метра. Талантът от Сливен завоюва балканската титла с постижение от 6.53 секунди в сръбската столица Белград. Само

