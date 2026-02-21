Най-важните новини за деня, 21 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 февруари 2026 г.

РУСКИ ПРОЕКТ ЛИ Е ИДЕЯТА ЗА САНСТЕФАНСКА БЪЛГАРИЯ? ПРОФ. ПАВЛОВ ЗА АБСУРДИТЕ НА МАКЕДОНИЗМА

"Санстефанска България е българска мечта, която не почива на никакъв руски проект, а на етническите реалности", коментира пред Actualno.com историкът проф. Пламен Павлов в навечерието на 3 март и във връзка с твърдението на маргиналната организация Илинден - Тирана, че Санстефанска България е руски проект и че македонците живеят в районите, където са живели векове наред, а именно в Преспа, Голо Бърдо, Гора и Връбник.

МИЛОСТ: ЕТО КОЛКО ОСЪДЕНИ Е ПОМИЛВАЛА ЙОТОВА ПРЕДИ ДА СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ

Докато беше вицепрезидент на Румен Радев, сегашният вече президент Илияна Йотова, след излизането на Радев на политическия терен, е помилвала общо 28 осъдени, предава в. "Сега". Вижте кои са те в линка в статията.

"С НАШЕ МВР ЛИ ГЮРОВ ЩЕ ПРАВИ ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ": ОТГОВОРЪТ ОТ АТАНАС АТАНАСОВ

"МВР и служебното правителство на Андрей Гюров не са на ПП-ДБ. Това е правителство на Гюров и на президента Илияна Йотова", заяви лидерът на Демократи за силна България, народен представител от парламентарната група на ПП-ДБ и зам.-председател на 51-ото Народно събрание генерал Атанас Атанасов пред bTV. Той отхвърли обвиненията, че ПП-ДБ отива на избори с „наше МВР“.

ФИСКАЛНИЯТ СЪВЕТ ОБЯСНИ МОЖЕ ЛИ ДА ИМА ТРЕТИ УДЪЛЖИТЕЛЕН БЮДЖЕТ И КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ С ПАРИТЕ НА ДЪРЖАВАТА

Ако след втория удължителен бюджет, се наложи да има трети такъв, тогава ще има проблем и няма как да бъде удължен бюджетът. Трето удължаване не се предвижда по Закона за публичните финанси и трябва да има редовен бюджет. Да се надяваме, че до лятото България ще има редовно правителство. Това заяви пред БНТ председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков.

КРЕМЪЛ ВНУШАВА, ЧЕ УКРАЙНА ГУБИ - ТЯ СРИНА СЪС СВОИ РАКЕТИ ЗАВОД ЗА "ОРЕШНИК" И "ИСКАНДЕР". "ЕДИННА РУСИЯ" НА ТРЪНИ ЗАРАДИ СКЪПОТИЯТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Отдавна е пределно ясно – който иска успех във все по-интензивните мирни преговори за Украйна, трябва да покаже резултати на фронта. И украинската, и руската страна напоследък обръщат особено внимание на това. А снощи Украйна направи демонстрация, че силата ѝ расте – противно на постоянните внушения на режима на руския диктатор Владимир Путин, че Русия ще спечели войната при всички положения.

„ОБСЕБВАТ ЦЕЛИЯ ТИ ЖИВОТ, КАК ДА СИ ОБЛЕЧЕН, КАКВА ХРАНА ДА ЯДЕШ“: РАЗКАЗ НА ЖЕНА, КОЯТО БИЛА В ПЛЕН НА СЕКТА

Случаят от „Петрохан“ в последните седмици предизвика вълна от коментари, политически престрелки и множество сюжети звучащи като конспиративни теории. От незаконен канал, педофилия, съмнителни духовни учения и дори обвинения за секта. Това са част от съмненията и обвиненията, които стоят около мистерията „Петрохан“.

БЕЗ ХОРА НА ПЕЕВСКИ: ИЗБРАХА ВОДАЧИТЕ НА ЛИСТИ В БСП ЗА ИЗБОРИТЕ НА 19 АПРИЛ

На заседание в събота Националният съвет на БСП утвърди 21 от водачите на листи с кандидати за народни представители за предстоящите парламентарни избори, съобщиха от партията. По-рано стана ясен и съставът на новия Изпълнителен съвет на лидера на формацията Крум Зарков.

РУСКИЯТ ПЕТРОЛ ГУБИ ИНДИЯ, КРЕПИ СЕ НА РЪБА ЗАРАДИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАТА БУРЯ ПО СВЕТА

Доставките на суров петрол от Русия отбелязаха леко повишение, като засилените удари с дронове от Украйна по рафинериите в страната и спирането на доставките по тръбопроводи към Унгария и Словакия вероятно са допринесли за увеличаване на обема на износа.

ЖИВОТЪТ С БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТ В АЛБАНИЯ: ФИСНИК ХОДЖА В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

"Много хора имат българско гражданство и продължават да живеят в района на Гора и Кукъс", коментира Фисник Ходжа в Студио Actualno Балкани. Стана ясно, че със свои съмишленици от българското дружество в Албания "Наша Гора" нашият гост е помогнал на много млади хора да дойдат в България и да завършат образованието си тук. "Доста от тези хора продължават да работят като лекари и медицински сестри и други специалности, а има и такива, които веча са се върнали в Албания", каза още Ходжа.

ВЕЧЕ ИМА СДЕЛКА: БИЗНЕСМЕН ДО ТРЪМП, СВЪРЗВАН С БЪЛГАРИЯ, ТАЙНО Е ВЪЗОБНОВИЛ АМЕРИКАНСКОТО ЗАВРЪЩАНЕ В РУСИЯ

След началото на руската инвазия в Украйна САЩ и голяма част от Запада практически прекъснаха икономическите си връзки с Москва. Но откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом преди повече от година, той мечтае за „огромни възможности“ за сключване на споразумения с Руската федерация, ако войната приключи. Сега The New York Times съобщава, че инвеститор от Тексас, свързан със семейството на Тръмп, в момента проучва възможности за сключване на сделки с руски компании, въпреки че сраженията в Украйна продължават.