"В собствен розов балон съм при стрелбата": Лора Христова и Милена Тодорова с широки усмивки в края на Игрите 2026

Лора Христова и Милена Тодорова застанаха пред камерата на БНТ след масовия старт на 12,5 километра от Зимните олимпийски игри 2026. По-младата ни състезателка разкри, че при последната стрелба е била доста уморена, което е коствало двете грешки. Тя обясни как на рубежа е в собствен розов балон и това и помага. Тодорова от своя страна е доволна от борбата си за призовите места с оглед на трудностите при подготовката.

Лора Христова и Милена Тодорова са доволните от Игрите 2026

"Беше много вълнуващо през цялото време. Радвах се, че вървя толкова напред – това беше голяма емоция за мен. Чувствах се много добре, но на последната стрелба вече бях уморена физически и ми беше доста трудно. Сбърках две мишени – твърде много са, но се радвам, че пак направих едно добро състезание“, заяви Христова.

"Много съм щастлива със стрелбата си. Подхождам спокойно към рубежа, не се притеснявам - в мой собствен розов балон съм си. Надявам се да продължавам все така до края на сезона. Благодаря на всички българи, които ни гледаха и ни подкрепяха, на треньорите, на федерацията, на всички, които стоят зад нас. Благодаря и на община Троян и на първите ми треньори. Много съм щастлива, че успях да донеса радост на нашия малък град и да го прославя по такъв начин“, добави бронзовата медалистка в индивидуалната дисциплина.

„Беше доста тежко състезание, условията бяха … снеговалеж и малко по-трудни днес. Състезанието беше много хубаво, много динамично, на последната стрелба имах доста напрежение и така се получи. Но състезанието беше много хубаво. От миналата година нещата, които ми се случват, могат само ме радват. Това е спортът, радвам се че имам шанс да се боря за тези позиции, което само ми дава мотивация да ги преследвам“, каза Милена Тодорова.

„С оглед на случилото се преди Игрите, бях малко по-емоционална с четвъртото място, след това говорихме с треньора и той ми каза, че само преди месец нямаше смисъл да участвам с това здравословно състояние, а сега бях четвърта. Радвам се за Игрите, които направих. Това е пътят“, завърши тя.

