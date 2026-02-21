Лора Христова накара България отново да мечтае, но 2 грешки костваха олимпийски медал

Лора Христова беше много близо до качване за втори път на почетната стълбичка на Олимпийските игри в Милано и Кортина! 22-годишната българка се движеше в челната тройка до последната стрелба, където допусна две грешки, и завърши на 14-а позиция в масовия старт на 12,5 километра. Милена Тодорова финишира на 20-о място след 5 неточни опита на рубежа. С титлата се поздрави Осеан Мишлон благодарение на добро бягане в края.

Лора Христова беше втора до последната стрелба, но...

Двете българки стартираха в прилично темпо. При първата стрелба бяха безгрешни, като се движиха сред първите 15. При второто посещение на рубежа Тодорова допусна една грешка, което я забави, но Христова за пореден път демонстрира точен мерник, за да влезе в топ 10. Състезателката от Троян показа добро бягане до третата стрелба и първа от прав.

Там Лора Христова беше безгрешна и излезе трета. Тодорова пак завъртя наказателната обиколка заради 1 неточност. Талантливата ни представителка се движеше в челната тройка в елитна компания, като дори бе втора при последната стрелба, но допусна две грешки в критичен момент. Милена Тодорова също се представи зле - 3 грешки.

Първата до момента Мишлон също сгреши. Така Тереза Воборникова от Чехия изненадващо поведе колоната, на 0.9 секунда пред шведката Ана Магнусон и на 4.9 пред Симон. Мишлон в крайна сметка показа най-добро бягане по последната обиколка и финишира първа за 37:18.1 минути, на 6.6 секунди пред Симон и на 7.4 секунди пред третата Воборникова. Лора Христова финишира 14-а, а Тодорова - 20.

